Mây nước Vịnh Hiền Lương - hồ Hòa Bình

Tọa lạc giữa không gian hùng vĩ của lòng hồ Hòa Bình, Vịnh Hiền Lương (Đà Bắc) đang là một điểm đến lý tưởng, nơi vẻ đẹp thiên nhiên giao thoa cùng bản sắc văn hóa Mường nguyên sơ. Với sự xuất hiện của những khu nghỉ dưỡng sinh thái tâm huyết như Mít Retreat, cũng như các điểm du lịch cộng đồng, hành trình “trốn phố về rừng” của du khách đang thực sự là một trải nghiệm thi vị và đáng nhớ.

Một góc Vịnh Hiền Lương

Chỉ cách Hà Nội khoảng 100km, hồ Hòa Bình từ lâu đã được ví như “Hạ Long trên cạn” của miền Bắc, Vịnh Hiền Lương là một nhánh của hồ, nơi hội tụ trọn vẹn vẻ đẹp của non, nước và mây trời. Trở lại Vịnh Hiền Lương những ngày đầu đông tháng 11, không khí se lạnh, nắng ấm áp, trời trong xanh lạ kỳ. Con đường bê tông thênh thang từ trung tâm xã Đà Bắc dẫn vào xóm Ké - điểm khởi đầu của vịnh giờ đây đã thuận tiện hơn rất nhiều, mở ra một không gian của nước, của trời.

Tại cửa ngõ của Vịnh Hiền Lương, nơi cảnh sắc thiên nhiên được ưu đãi nhất, một số nhà đầu tư tâm huyết đã bắt đầu kiến tạo những không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp khi tôn trọng và hòa mình vào tự nhiên. Nổi bật trong số đó là Mít Retreat - một khu nghỉ dưỡng sinh thái đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của những du khách khó tính.

Được đầu tư vài năm trở lại đây, Mít Retreat khai thác trọn lợi thế về cảnh quan mây nước đặc sắc của vịnh. Anh Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc Mít Retreat, chia sẻ rằng sau những khó khăn ban đầu, điểm du lịch này đang dần khẳng định vị thế, mang lại ấn tượng sâu sắc cho du khách trong nước và quốc tế.

Các doanh nghiệp phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao trên Vịnh Hiền Lương

Mít Retreat không chỉ là một nơi để nghỉ ngơi, mà còn là một không gian cho sáng tạo, một điểm đến lý tưởng cho các hoạt động hội thảo, kết nối. Du khách đến đây không chỉ được tận hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện mà còn được đắm mình trong một không gian kiến trúc độc đáo. Chị Hương Giang cùng đoàn khách ở Hà Nội vừa có kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm tại đây chia sẻ: Mình đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và không gian yên bình. Khu nghỉ dưỡng nằm giữa núi rừng bạt ngàn, mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc sống ồn ào nơi đô thị. Từ ban công, mình có thể ngắm nhìn toàn cảnh và cảm nhận sự thư thái tuyệt đối.

Điểm nhấn làm nên sự cuốn hút của Mít Retreat còn là trải nghiệm ẩm thực Mường đặc trưng. Với nguồn thực phẩm sạch, phần lớn tự cung tự cấp, nhà hàng của khu nghỉ dưỡng mang đến những món ăn đậm đà hương vị bản địa. Chị Nguyễn Thùy Trang, một du khách, nhận xét: "Nhà hàng có view hồ cực kỳ đẹp, không gian thoáng đãng. Thực đơn đa dạng với mình là các món đặc sản Đà Bắc như cá suối nướng muối ớt, gà ta luộc lá chanh. Tất cả đều rất tươi ngon. Đây thực sự là một bữa ăn đáng nhớ".

Sức hút của Vịnh Hiền Lương không chỉ dừng lại ở Mít Retreat. Trên địa bàn, một hệ sinh thái du lịch đang dần hình thành với sự góp mặt của Xoan Retreat, Mơ Vile... và các điểm du lịch cộng đồng (homestay) của người địa phương như Hữu Thảo homestay, Sánh Thuấn... Điểm chung của các cơ sở này là sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống nhà nghỉ, khu vui chơi chất lượng và quan trọng nhất là quan điểm tôn trọng tự nhiên.

Họ không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, mà còn tạo ra một mạng lưới liên kết chặt chẽ với các hộ dân bản địa. Du khách có thể dễ dàng sắp xếp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, hay đặt một chuyến du thuyền khám phá lòng hồ. Ven hồ là những quán café thơ mộng, những điểm bơi lội an toàn và những góc “sống ảo” lý tưởng.

Xóm Ké, với hầu hết các hộ dân tộc Mường hiền hòa, vẫn giữ được vẹn nguyên nét hoang sơ và bản sắc văn hóa truyền thống. Du khách đến đây không chỉ để nghỉ dưỡng mà có thể bắt đầu một ngày mới bằng việc chèo thuyền kayak hoặc bơi bè mảng trên mặt hồ tĩnh lặng, cảm nhận sự trong lành của sớm mai. Hay thử một ngày làm ngư dân, cùng người dân địa phương gặt lúa, đánh bắt cá tôm.

Anh Hữu Thảo, chủ một homestay, tự hào giới thiệu: Du khách có thể chọn đi bộ hoặc đạp xe khám phá rừng già, đi xe máy địa hình sang bản Sưng của người Dao (xã Cao Sơn) cách đó 22km, hay ngược dòng suối Ké trong vắt để vừa tắm mát vừa bắt cua đá.

Ẩm thực là một phần không thể thiếu. Những sản vật OCOP của địa phương như tôm, cá sông Đà, lợn đen bản địa... qua bàn tay chế biến của người Mường, trở thành những món ăn dân dã mà ngon đến lạ lùng: cá nướng, thịt trâu lá lồm, gà đồi, rau tầm bóp... Màn đêm buông xuống, bên ánh lửa trại bập bùng, mọi người cùng quây quần thưởng thức rượu cần, hòa mình vào điệu múa cồng chiêng, cảm nhận sự bình yên tuyệt đối của núi rừng.

Nhận thấy rõ tiềm năng to lớn từ cảnh sắc thiên nhiên và sự đa dạng văn hóa, xã Đà Bắc đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng thời chú trọng hoàn thiện hạ tầng cơ sở, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm và đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tuyến đường ven hồ từ Vầy Nưa - Tiền Phong, được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, “mở đường” cho du lịch vùng lòng hồ cất cánh.

Vịnh Hiền Lương, với sự cộng hưởng của vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, bản sắc văn hóa Mường độc đáo đang trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch Hòa Bình. Nơi đây không chỉ mang đến một kỳ nghỉ, mà còn trao tặng du khách một hành trình trở về với tự nhiên, với những giá trị nguyên bản, thi vị và đáng nhớ.

Lê Chung