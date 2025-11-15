Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ diễn ra từ ngày 12 - 18/12

{title}
Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Cao Phong năm 2025 với chủ đề: “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số” dự kiến sẽ diễn ra tại Quảng trường và khu vực Nhà Văn hóa xã Cao Phong từ ngày 12 - 18/12/2025.
Người nông dân ở xã Cao Phong chăm sóc cây cam trước vụ thu hoạch
Dự kiến có khoảng 120 gian hàng tham gia Lễ hội và Hội chợ. Trong đó có 60 gian tại khu vực Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025, trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm cam, quýt, bưởi các loại của xã Cao Phong; gian hàng thử nếm sản phẩm cam tươi, nước cam, các sản phẩm chế biến từ cam phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, tại Lễ hội cũng có các gian hàng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp do các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh tham gia trưng bày, giới thiệu; gian hàng trưng bày các sản phẩm mây tre đan, thổ công mỹ nghệ; gian hàng trưng bày và bán sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thủ công, mỹ nghệ, đặc sản địa phương...
Ngoài ra còn có 60 gian hàng thương mại trong và ngoài tỉnh được chia thành các khu như sau: Gian hàng thương mại, gian hàng làng nghề truyền thống, gian hàng của các công ty du lịch; gian hàng ẩm thực trong tỉnh và các gian hàng của doanh nghiệp ngoài tỉnh...
Lễ hội cam Cao Phong năm 2025 là dịp để quảng bá, giới thiệu nhãn hiệu, thương hiệu Cam của xã Cao Phong đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận Chỉ dẫn địa lý. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến tích cực của các cấp và các ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát triển thương hiệu cam Cao Phong. Quảng bá sâu rộng về xuất xứ địa lý, thương hiệu “Cam Cao Phong”, quảng bá hình ảnh xã Cao Phong nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung với các tỉnh bạn.
Lễ hội Cam Cao Phong kết hợp với Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng bào dân tộc thiểu số và miền núi là cơ hội cho các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Nâng cao thương hiệu cam và các thương hiệu nông sản khác nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước. Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp và doanh nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ nông nghiệp góp phần nâng cao giá trị và tầm quan trọng của Cam Cao Phong.
Đ.A (TH)
