Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại” năm 2025

Theo dự kiến ngày 28/11, tại khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, phường Việt Trì sẽ diễn ra Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

Hội nghị được tổ chức với quy mô dự kiến trên 100 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến thuộc các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xúc tiến thương mại trong cả nước và các Tham tán Thương mại Việt Nam, các doanh nghiệp nhập khẩu tại một số nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Indonesia, Ai Cập, Ấn độ, Australia, UAE, Saudi Arabia, Kuwait.

Tại hội nghị sẽ diễn ra các hoạt động chính bao gồm: Tổ chức phiên hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại ở các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản. Tổ chức khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ở các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản có thế mạnh xuất khẩu của tỉnh Phú Thọ. Tiêu biểu như các sản phẩm chế biến (gỗ, chè, măng...), nông sản (cam, bưởi...)

Nhiều sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ dự kiến sẽ được trưng bày tại hội nghị

Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại” thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2025. Thông qua đó nhằm triển khai các chương trình hợp tác giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước về xuất khẩu ở các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản.

Đồng thời phát huy khai thác vai trò trung tâm, cầu nối phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ và các tỉnh thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước đẩy mạnh xuất khẩu. Ngoài ra đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã trong công tác xây dựng, bảo vệ phát triển những lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có khả năng mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu ở thị trường khu vực, trong nước và quốc tế; nâng cao sức mạnh cạnh tranh cho thương hiệu Việt, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông và xuất khẩu hàng hoá.

Đ.A (TH)