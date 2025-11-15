Hòa lưới thành công tổ máy số 2 Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Vào lúc 16h20', ngày 14/11, tổ máy số 2 thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã chính thức hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, vào lúc 11h12' ngày 14/11/2025, máy biến áp AT2 (T10) và trạm phân phối GIS 500kV (thuộc phạm vi tổ máy số 2) cũng đã được đóng điện xung kích thành công.

Dự kiến Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ được khánh thành vào ngày 19/12/2025 và bàn giao cho Công ty Thuỷ điện Hoà Bình quản lý vận hành, khai thác.

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng với tổng công suất 480MW với tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng, do EVN là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 là đại diện chủ đầu tư.

Theo ông Cao Phan Kỷ - Tư vấn giám sát trưởng công trình Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng, Ban Quản lý dự án điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, khánh thành dự án, Ban Quản lý dự án Điện 1 đã tập trung điều hành các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn thành các công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử để hòa lưới điện Tổ máy số 2 (H10) như: Hạ đặt thành công Rotor vào ngày 7/10/2025; đóng điện xung kích máy biến áp AT2 (T10) và hoàn thành các công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh.

Trước đó, tổ máy số 1 thuộc dự án Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đã phát điện, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia vào ngày 19/8/2025, đúng dịp Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc hòa lưới điện thành công tổ máy số 2 tiến tới hoàn thành dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng trong năm 2025 là hành động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau khi chính thức đưa vào vận hành, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ thực hiện mục tiêu: Tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện. Đồng thời, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Hồng Trung