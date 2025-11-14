Cần cú hích cho phát triển giao thông nông thôn

Phát triển hệ thống giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tại xã Thái Hòa, quá trình triển khai nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông nông thôn vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, khiến tốc độ hoàn thiện mạng lưới đường sá chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân.

Thái Hòa là địa bàn có diện tích phân tán, nhiều khu dân cư nằm rải rác giữa các vùng đồi cao, sông, suối, gây khó khăn cho công tác quy hoạch các tuyến đường. Những tuyến đường liên thôn, liên xóm vốn được hình thành từ lâu, mặt đường nhỏ, độ dốc lớn, nhiều đoạn quanh co và thường xuyên bị sạt trượt mỗi khi mưa lớn. Việc đầu tư kiên cố hóa ở những khu vực này đòi hỏi nguồn vốn lớn hơn rất nhiều so với địa bàn có địa hình bằng phẳng. Trong khi đó, ngân sách xã khó khăn, nguồn vốn cấp trên phân bổ hằng năm còn hạn chế để triển khai đồng bộ, nguồn xã hội hóa khó huy động do đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường từ điểm giao với QL2C (Km42+600) cầu Chang đến khu vực Ba Làng xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân.

Tuyến đường từ điểm giao với QL2C (Km42+600) cầu Chang đến khu vực Ba Làng là ví dụ điển hình. Con đường dài hơn 3km, mặt đường đất đã bị cày xới tạo thành nhiều ổ gà, ổ voi. Vào mùa khô, bụi bay mịt mù khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng; mùa mưa đường trở nên trơn trượt, lầy lội, có đoạn nước chảy xiết do không có hệ thống thoát nước. Bà Phan Thị Châm ở thôn Tây Sơn cho biết, những hôm trời mưa, các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này rất khó khăn. Gia đình có con nhỏ mà đưa đi học qua đoạn này rất nguy hiểm. Chúng tôi mong con đường được làm mới để bà con đi lại thuận tiện hơn.

Sự xuống cấp của tuyến đường không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản, vật tư phục vụ sản xuất của người dân. Cũng trong thời gian qua, do ảnh hưởng của bão làm sạt lở taluy dương, hở hàm ếch taluy âm trên các tuyến đương tại các thôn: Vinh Quang, Đại Lương, Rừng Khảng, gây nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông và ảnh hưởng đến an toàn tài sản của người dân trên địa bàn xã.

Đồng chí Phùng Thế Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thái Hòa cho biết: “Chúng tôi xác định giao thông là yếu tố then chốt, có vai trò kết nối sản xuất, giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, xã còn gặp nhiều khó khăn trong bố trí nguồn lực. Hiện nay, tổng nhu cầu đầu tư cho các tuyến đường trọng điểm của xã lên tới hàng chục tỷ đồng, trong khi khả năng cân đối ngân sách địa phương rất hạn chế. Xã đang từng bước rà soát, ưu tiên đầu tư theo mức độ cấp thiết và tiếp tục vận động người dân đồng hành trong chủ trương hiến đất, chung tay mở rộng giao thông”.

Thời gian qua, xã đã tích cực lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn hỗ trợ từ huyện Lập Thạch (cũ) và đề xuất tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) xem xét hỗ trợ đối với các tuyến có ý nghĩa quan trọng trong phát triển sản xuất và phục vụ đời sống dân sinh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, địa phương rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành, sự đồng thuận lớn hơn từ Nhân dân.

Hiện nay, xã Thái Hòa đang triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp của các tuyến đường hiện hữu. Trong đó, xã chú trọng xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, nâng cấp mặt đường đã bị hư hỏng nặng, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ đường giao thông sau khi được đầu tư. Xã cũng kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay đóng góp, hỗ trợ vật liệu, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Mặc dù còn nhiều trở ngại, song công tác phát triển giao thông nông thôn của xã Thái Hòa đang từng bước có những chuyển biến tích cực. Một số tuyến đường liên thôn, liên xóm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí sản xuất và tạo điều kiện cho việc giao thương hàng hóa. Khi hệ thống giao thông được hoàn thiện đồng bộ sẽ là nền tảng quan trọng để Thái Hòa khai thác tốt tiềm năng đất đai, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống người dân, sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Hoàng Hương