Tân Sơn mở hướng phát triển thương mại, dịch vụ

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân Phú, xã Thu Ngạc và Thạch Kiệt, xã Tân Sơn đã và đang khẳng định vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại, dịch vụ quan trọng, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực miền núi của tỉnh. Với những tiềm năng, lợi thế nổi bật cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, Tân Sơn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi hội tụ các loại hình dịch vụ hiện đại và phát triển bền vững.

Chuyển mình từ tiềm năng sẵn có

Xã Tân Sơn nằm ở vị trí trung tâm, là đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống đường bộ kết nối liên vùng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và thu hút khách hàng. Không gian phát triển sau sáp nhập được mở rộng, hình thành dải hành lang tự nhiên liên tục, giúp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, xã hội thuận lợi, bảo đảm tính thống nhất, liên thông trong quản lý.

Dân số đông, nhu cầu tiêu dùng đa dạng và ngày càng cao, tạo ra thị trường rộng lớn cho nhiều loại hình dịch vụ như mua sắm, ăn uống, chăm sóc sức khỏe, giải trí, giáo dục trên địa bàn xã. Đây là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Trong những năm gần đây, hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ trên địa bàn đã có bước phát triển rõ nét. Hệ thống chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân. Toàn xã có gần 1 nghìn hộ kinh doanh cá thể, sản xuất các mặt hàng như: Cơ khí, đồ gỗ nội thất, điện tử, may mặc, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, buôn bán vừa và nhỏ... Hàng năm, tổng mức doanh thu dịch vụ thương mại trên địa bàn đạt hơn 100 tỷ đồng, đóng góp lớn vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của toàn xã.

Siêu thị Cimi ở Tân Sơn phong phú các mặt hàng, thu hút khách hàng tới mua sắm.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển thương mại, dịch vụ, chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa để thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững”.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, xã huy động, lồng ghép các chương trình, dự án nhằm phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ. Trước hết là lĩnh vực giao thông, xã tập trung nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, cải tạo hạ tầng kết nối đường liên khu, liên xã, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư. Song song với đó, địa phương khuyến khích phát triển các mô hình bán lẻ văn minh như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi. Xã hiện có 1 siêu thị lớn, 3 siêu thị điện máy, 5 cửa hàng tiện ích lớn. Đây là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Cùng với việc khuyến khích hộ dân phát triển dịch vụ, xã Tân Sơn cũng chú trọng nâng cao chất lượng hạ tầng thương mại. Chợ trung tâm xã được nâng cấp, cải tạo khang trang, có hệ thống ki-ốt, quầy hàng bố trí hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn được cứng hóa, mở rộng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ.

Xã chỉ đạo phòng Kinh tế hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh đăng ký, cấp giấy phép hoạt động, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Một số sản phẩm đặc trưng được xúc tiến đưa vào các cửa hàng OCOP, chuỗi cửa hàng nông sản an toàn. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Định hướng phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực thương mại - dịch vụ ở Tân Sơn vẫn còn hạn chế như quy mô kinh doanh nhỏ, thiếu liên kết. Để khắc phục, xã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực quản lý, đào tạo kỹ năng kinh doanh, khuyến khích đổi mới mô hình hoạt động. Rà soát, quy hoạch chợ gắn với chuyển đổi số, hỗ trợ hộ gia đình chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi thành lập doanh nghiệp, phát triển cửa hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống, sửa chữa cơ khí máy nông nghiệp.

Tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu, sức cạnh tranh cao; chuyển đổi từ số lượng sang chất lượng, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập; phát triển thương mại dịch vụ theo hướng bền vững, đa dạng hóa loại hình, đặc biệt là các dịch vụ giá trị gia tăng cao. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư.

Sự phát triển thương mại, dịch vụ của xã không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mà còn tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế khu vực trung tâm xã miền núi. Với quyết tâm, định hướng rõ ràng, cùng sự chung sức đồng lòng của chính quyền, người dân, xã Tân Sơn đang từng bước khẳng định vị thế, góp phần đưa khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

“Phát triển thương mại - dịch vụ không chỉ tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân, mà còn góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại. Tân Sơn quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có để từng bước đưa địa phương phát triển toàn diện, giàu đẹp” - đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hải khẳng định.

Tân Sơn hôm nay đang đổi thay từng ngày, những con đường khang trang, khu vực chợ sầm uất, các cơ sở kinh doanh mọc lên, tạo nên bức tranh nông thôn năng động, tràn đầy sức sống. Đó chính là minh chứng cho sự năng động, sáng tạo của chính quyền và người dân nơi đây trong hành trình phát triển thương mại, dịch vụ - một hướng đi đúng đắn, bền vững cho tương lai.

Hoàng Hương