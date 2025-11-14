{title}
Sáng 14/11, tại phường Vĩnh Yên, Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thu thập, biên soạn chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã năm 2025.
Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, Thống kê tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 7579 của UBND tỉnh về biên soạn chỉ tiêu “Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã năm 2025”; phổ biến các quy định chung, hướng dẫn quy trình, nội dung, nguyên tắc biên soạn và nghiệp vụ chi tiết theo từng khu vực kinh tế. Đồng thời, hướng dẫn thu thập thông tin phiếu khảo sát, kết hợp khai thác dữ liệu hành chính và dữ liệu điều tra thống kê sẵn có và thảo luận những khó khăn, vướng mắc công tác thu thập, biên soạn tổng giá trị sản phẩm tại địa phương.
Các đại biểu dự hội nghị
Hội nghị nhằm trang bị trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ thống kê cơ sở, từ đó triển khai hiệu quả việc thu thập, biên soạn và tổng hợp chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm cấp xã, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Qua đó, góp phần xây dựng bộ dữ liệu kinh tế, tạo nền tảng phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 của tỉnh và từng địa phương.
