96 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng Hóa đơn may mắn quý I, II/2025

Sáng 17/11, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I, II/2025 và Hội nghị trực tuyến phổ biến các quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.
Hội đồng giám sát Chương trình Hóa đơn may mắn thực hiện bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn.
Chương trình Hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người tiêu dùng yêu cầu người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi mua hàng hóa dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia chương trình.
Dựa trên cơ sở dữ liệu của hơn 181.300 hóa đơn hợp lệ có ngày lập trong khoảng thời gian từ 1/1/2025 đến 30/6/2025, được quay thưởng bằng phần mềm hóa đơn may mắn đã lựa chọn được 96 hóa đơn trúng giải thưởng. Trong đó, có 6 giải Nhất, trị giá 20 triệu đồng/giải; 18 giải Nhì, trị giá 7 triệu đồng/giải; 34 giải Ba, trị giá 3 triệu đồng/giải và 38 giải Khuyến khích, trị giá 2 triệu đồng/giải.
Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị trực tuyến phổ biến các quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.
Cũng trong chương trình, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến phố biến các quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Các nội dung được phổ biến gồm: Sự khác biệt cơ bản giữa thuế khoán và kê khai; lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; hướng dẫn quy định về kế toán đối với hộ kinh doanh; đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm giới thiệu về các giải pháp phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử. Đồng thời cán bộ Thuế tỉnh Phú Thọ trả lời các câu hỏi, những vấn đề còn vướng mắc của người nộp thuế.
Nguyễn Huế
