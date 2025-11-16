Gen Z “trồng vàng” trên núi

Rời phố thị náo nhiệt để trở về quê dưới chân núi Tam Đảo, chàng trai sinh năm 2000 Nguyễn Tùng Dương (xã Tam Dương Bắc) đã biến đam mê nông nghiệp thành cơ ngơi bạc tỷ với loài “vàng xanh” quý hiếm - trà hoa vàng. Bằng sự kiên trì, sáng tạo và áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, Dương không chỉ xây dựng thương hiệu OCOP 4 sao cho sản phẩm của mình mà còn được vinh danh là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025, trở thành niềm tự hào của thế hệ nông dân trẻ thời hội nhập.

Nguyễn Tùng Dương bên vườn trà hoa vàng nở rộ dưới chân núi Tam Đảo.

Vườn trà hoa vàng hữu cơ của Dương rộng hơn 1ha, được bao phủ bởi hệ thống lưới che nắng và tưới nhỏ giọt tự động.

Nguyễn Tùng Dương liên kết sản xuất với các nông hộ để mở rộng vùng nguyên liệu trà hoa vàng lên gần 10ha.

Công nhân kiểm tra độ ẩm và chất lượng đất trước khi trồng; toàn bộ quy trình trồng trà hoa vàng được áp dụng theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, đảm bảo chất lượng và dược tính tự nhiên của sản phẩm.

Những bông trà hoa vàng óng ả được ví như “vàng xanh” của vùng núi Tam Đảo.

Từng bông trà hoa vàng đạt chuẩn được lựa chọn kỹ lưỡng, phục vụ chế biến trà khô và tinh chất dược liệu cao cấp.

Quy trình sấy, đóng gói, dán tem và bảo quản trà hoa vàng được thực hiện khép kín trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 22000, giúp giữ trọn hương vị và dược tính tự nhiên của sản phẩm.

Sản phẩm trà hoa vàng Tam Đảo đạt chứng nhận OCOP 4 sao, được phân phối rộng rãi trong và ngoài tỉnh; sau khi sấy khô, trà có giá trị kinh tế cao, được tiêu thụ với giá trên 20 triệu đồng/kg.

Trà hoa vàng Tam Đảo được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, trở thành sản phẩm đặc trưng của vùng núi Tam Đảo.

Dương Chung