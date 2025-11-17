Xã Vạn Xuân họp báo thông tin về cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án

{title}
Chiều 17/11, UBND xã Vạn Xuân tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông.
Đại điện lãnh đạo UBND Vạn Xuân phát biểu ý kiến tại họp báo
Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông có quy mô diện tích 75ha , liên quan đến 531 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức có đất thu hồi, địa điểm thực hiện dự án tại xã Vạn Xuân cũ và xã Lam Sơn cũ, nay là xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.
Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Nông phát biểu ý kiến tại họp báo
Công tác tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được huyện Tam Nông (cũ) triển khai thực hiện từ tháng 6/2023. Quá trình triển khai dự án cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân trong khu vực và được thực hiện đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Tam Nông (cũ) đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định thu hồi đất 14 đợt, trong đó, địa bàn xã Vạn Xuân cũ 10 đợt, địa bàn xã Lam Sơn cũ 4 đợt, tổng diện tích đã phê duyệt 67,03ha của 515 hộ gia đình, cá nhân.
Đến thời điểm hiện tại, đã chi trả bồi thường xong cho 443 hộ, diện tích 498.867m2, đạt 66,5% với số tiền hơn 63 tỷ đồng. Trong đó xã Vạn Xuân cũ là 360 hộ, xã Lam Sơn cũ là 82 hộ. Còn tồn tại, vướng mắc đối với 88 hộ chưa giải phóng mặt bằng, với diện tích là 251.133m2, chiếm 33,5%. Các hộ chưa đồng ý phương án bồi thường, chưa nhận tiền bồi thường với các lý do: Đơn giá bồi thường hỗ trợ thấp; chưa có hướng dẫn trình tự để di dời mồ mả với trường hợp hộ dân không phối hợp. Dự kiến trong thời gian tới sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 6 hộ, diện tích 16.571,1m2; thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 1 hộ chưa phối hợp kiểm điểm.
Đại diện Công an xã phát biểu ý kiến tại buổi họp báo
Tại buổi họp báo, lãnh đạo xã Vạn Xuân và các cơ quan, đơn vị liên quan đã giải đáp ý kiến của các cơ quan báo chí, truyền thông về quy trình, phương án cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất; công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.
Lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của dự án đến người dân, góp phần tạo sự đồng thuận về giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho nhà thầu thi công đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật.
Hồng Trung
