De Ligt hóa người hùng, MU giật lại 1 điểm kịch tính trước Tottenham

Trận cầu tại London khép lại trong cảm xúc nghẹt thở khi Matthijs de Ligt ghi bàn ở phút 90+6, giúp Manchester United thoát thua ngoạn mục trước Tottenham trong một cuộc rượt đuổi tỉ số kịch tính.

Ngay từ những phút đầu, MU cho thấy quyết tâm lớn khi chủ động chơi tấn công. Phút 32, Amad Diallo thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang chuẩn xác để Bryan Mbeumo bật cao đánh đầu, mở tỉ số 1-0 cho đội khách. Bị dẫn bàn, Tottenham dồn đội hình lên tấn công nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm.

Sang hiệp hai, HLV Thomas Frank tung thêm các mũi nhọn như Wilson Odobert, Mathys Tel và Rodrigo Bentancur để tăng sức ép. Cơ hội đầu tiên đến với Romero ở phút 54 nhưng cú dứt điểm của anh bị thủ môn Senne Lammens bắt gọn. Palhinha sau đó cũng bỏ lỡ pha đối mặt khi sút thẳng vào người thủ môn. Tottenham còn tiếc nuối hơn khi Brennan Johnson có bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng được đền đáp ở phút 84. Destiny Udogie tạt bóng chuẩn xác để Mathys Tel dứt điểm gọn gàng vào góc cao, gỡ hòa 1-1. Chưa dừng lại, Tottenham tiếp tục tràn lên và Richarlison đánh đầu hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 90+1. Tưởng như ba điểm chắc chắn nằm trong tay Spurs thì kịch tính lại xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng.

Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt chọn đúng vị trí, tung cú sút quyết đoán vào góc cao khung thành, khiến sân vận động như nổ tung. Bàn thắng ở phút 90+6 giúp MU hòa 2-2, mang về 1 điểm quý giá ngay tại London.

Trận đấu có tổng cộng 6 thẻ vàng chia đều cho hai bên, với những pha tranh chấp quyết liệt suốt 98 phút. Tottenham đánh rơi chiến thắng trong tiếc nuối, còn MU rời sân với tinh thần quật cường và người hùng De Ligt - biểu tượng cho sự kiên định đến phút cuối.

Theo thethao247