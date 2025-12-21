Liverpool thắng 9 người Tottenham ở Ngoại hạng Anh

ĐKVĐ Liverpool thắng 2-1 trên sân Tottenham - đội bị đuổi hai người ở vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu nằm ở sự thiếu kỷ luật từ phía chủ nhà, với hai tấm thẻ đỏ. Ở thời điểm tỷ số là 0-0, Xavi Simons đẩy Tottenham vào thế khó từ phút 33 sau pha vào bóng nguy hiểm với Virgil Van Dijk. Trọng tài John Brooks ban đầu rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã đổi thành thẻ đỏ trực tiếp.

Simons (trắng) nhận thẻ đỏ từ trọng tài Brooks, trên sân Tottenham Hotspur, London hôm 20/12. Ảnh: Reuters

Khi hy vọng gỡ hòa vừa nhen nhóm ở cuối trận, thủ quân Cristian Romero lại dập tắt tất cả bằng hành vi đánh nguội Ibrahima Konate và nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến chủ nhà kết thúc trận với chỉ 9 người.

Không có Mohamed Salah do bận dự CAN, Liverpool bước vào trận đấu ở London với cách tiếp cận thận trọng thường thấy dưới thời HLV Arne Slot. Lối chơi thiên về phòng ngự của đội khách khiến hiệp một diễn ra chặt chẽ.

Cơ hội rõ nét đến ở phút 25, nhưng tiền đạo Kolo Muani lại phung phí khi đánh đầu thẳng vào vị trí của thủ thành Alisson phía Liverpool sau quả treo bóng sâu từ Pedro Porro.

Chơi hơn người từ phút 33, Liverpool gia tăng sức ép sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp hai, HLV Slot rút Conor Bradley để tung Alexander Isak vào sân nhằm tăng cường hỏa lực tấn công.

Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 60, Isak thoát xuống đối mặt khung thành sau đường chọc khe của Florian Wirtz và dứt điểm chéo góc chính xác, mở tỉ số. Niềm vui của đội khách không trọn vẹn khi Isak sau đó dính chấn thương và phải rời sân.

Isak (đỏ) mở tỷ số cho Liverpool, trên sân Tottenham Hotspur, London hôm 20/12. Ảnh: Reuters

Tottenham suýt gỡ hòa ở phút 60 khi cú sút của Kolo Muani đưa bóng trúng xà ngang khung thành Liverpool. Trong lúc Spurs còn tiếc nuối, họ lại phải nhận thêm bàn thua. Phút 70, Hugo Ekitike bật cao đánh đầu từ quả tạt của Jeremie Frimpong, bóng chạm cột dọc trước khi bay vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

Với chỉ 10 người, chủ nhà vẫn tạo ra số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,01 và chọc thủng lưới Liverpool, đội chỉ có xG 0,6. Phút 80, Richarlison tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tiền đạo người Brazil sau đó có cơ hội gỡ hòa, nhưng cú dứt điểm của anh bị trung vệ đội khách Ibrahima Konaté lăn xả cản phá.

Liverpool phải trải qua chín phút bù giờ đầy căng thẳng, song mọi thứ được giải tỏa khi Cristian Romero bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ sau pha va chạm với Konate.

Chơi hơn hai người, Liverpool bảo toàn chiến thắng quan trọng, qua đó trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua giành suất dự cup châu Âu. Thầy trò Slot tạm xếp thứ 5 với 29 điểm, kém đỉnh bảng Arsenal 10 điểm.

Tottenham thì nhận thất bại thứ 5 trong tám trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh và rớt xuống thứ 13, làm lung lay dữ dội ghế nóng của HLV Thomas Frank.

Nguồn vnexpress.net