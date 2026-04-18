Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu và ủy quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026

Ngày 16/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt chỉ tiêu và ủy quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2026.

Cô và trò Trường THPT Mỹ Văn, xã Vạn Xuân thi đua dạy tốt, học tốt.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng CDNN đối với viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2026. Đồng thời, Ủy quyền cho Sở GD&ĐT tổ chức việc xét thăng hạng CDNN đối với viên chức giáo viên các đơn vị trực thuộc năm 2026, nhằm đảm bảo tính chủ động và tiến độ trong công tác xét thăng hạng.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan như Sở Nội vụ, Sở Tài chính để xây dựng và hoàn thiện dự thảo đề án. Dự thảo đã được chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, bảo đảm chặt chẽ về cơ sở pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Điều 25 của Nghị định này được xem là cơ sở quan trọng góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thời gian qua.

Chỉ sau 16 ngày Nghị định 93/2026/NĐ-CP được ban hành, Sở GD&ĐT đã tích cực hoàn thiện dự thảo Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở GD&ĐT sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm quy trình xét thăng hạng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Hạnh Thúy