Để trẻ em được phát triển toàn diện

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền xã Long Cốc quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Học sinh xã Long Cốc được tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Xã hiện có trên 2 nghìn trẻ em, trong đó gần 300 trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi và trẻ em có cha mẹ đi làm ăn xa. Đây là những trường hợp được địa phương đặc biệt quan tâm thông qua các chương trình hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ phù hợp. Đồng chí Đinh Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước. Hằng năm, xã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu và nhiều chương trình an sinh dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Việc thực hiện quyền trẻ em được bảo đảm đầy đủ. Nhiều năm liên tục, xã thực hiện tốt công tác đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội. Trên địa bàn không có trẻ em bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ. Trong lĩnh vực giáo dục, xã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học. Các nhà trường đã chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ , tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, thể chất và năng lực cá nhân.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ đạt cao. Công tác phòng, chống suy dinh dưỡng, phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước được quan tâm thực hiện thường xuyên. Nhiều lớp tập huấn kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ mất an toàn được tổ chức cho trẻ em trước và trong dịp Hè.

Các hoạt động giáo dục và rèn luyện kỹ năng tại Trường Mầm non Long Cốc tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.

Thời gian tới, xã Long Cốc tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Hạnh Thúy