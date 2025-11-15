Văn hóa - Xã hội
Đêm nhạc “Đi học” tri ân cố Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp

Tối 15/11, Trường THPT Vũ Thê Lang (phường Việt Trì) tổ chức đêm nhạc “Đi học” nhằm tri ân những người đã sáng lập ra ngôi trường, đặc biệt là cố Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

Đêm nhạc “Đi học” tri ân cố Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp

Nhà giáo ưu tú Vũ Văn Viết - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Thê Lang phát biểu tại đêm nhạc

Trường THPT Vũ Thê Lang là trường tư thục đầu tiên của tỉnh Phú Thọ trước sáp nhập do Nhà giáo Ưu tú Vũ Văn Viết và vợ - cố Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp sáng lập năm 2005. Với phương châm: Dạy người để dạy chữ, dạy chữ để dạy người, 20 năm qua, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên luôn làm tròn sứ mệnh giữ lửa và truyền lửa, nhà trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục có chất lượng của tỉnh.

Đêm nhạc “Đi học” tri ân cố Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp

Tiết mục văn nghệ do thầy và trò nhà trường biểu diễn trong đêm nhạc “Đi học”

Đêm nhạc “Đi học” gồm ba chương, tái hiện hành trình phát triển của nhà trường. Chương 1: Vũ Thê Lang - Ngôi trường rèn đức luyện tài, giới thiệu các tác phẩm của Nhà giáo Ưu tú, Nhạc sĩ Vũ Văn Viết - Hiệu trưởng nhà trường viết về đội ngũ giáo viên trẻ của trường.

Chương 2: Tri ân người khai sáng, trình diễn những nhạc phẩm tưởng nhớ cố Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp - người đồng hành cùng nhà giáo ưu tú Vũ Văn Viết trong hành trình gieo mầm tri thức và nhân cách cho thế hệ học sinh, người thắp lên ngọn lửa yêu nghề trong lòng giáo viên các thế hệ của trường.

Chương 3: Vũ Thê Lang: Niềm tin và khát vọng - giới thiệu những tác phẩm của thạc sĩ Vũ Hoàng Việt - lãnh đạo thế hệ tiếp nối, mang tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển nhà trường trong giai đoạn mới.

Đêm nhạc “Đi học” tri ân cố Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp

Ca sĩ Quang Thắng với ca khúc Đi học - bài hát chủ đề đêm nhạc

Đêm nhạc “Đi học” tri ân cố Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp

Chia sẻ của Thạc sĩ Vũ Hoàng Việt - Chủ tịch Hội đồng trường về định hướng phát triển nhà trường trong giai đoạn mới.

Đêm nhạc “Đi học” khép lại, khẳng định truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và tinh thần đổi mới của Trường THPT Vũ Thê Lang, tạo động lực để nhà trường tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.

