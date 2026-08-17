Điểm mặt những thực phẩm dễ gây béo phì ở trẻ em

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tình trạng béo phì ở trẻ em là chế độ dinh dưỡng không hợp lý.

Dưới đây là cách nhận diện những thực phẩm dễ gây béo phì nhất ở trẻ em mà các gia đình cần đặc biệt lưu ý khi xây dựng thực đơn lành mạnh cho con.

1. Những thực phẩm phổ biến nhất khiến trẻ béo phì

Nước ngọt có gas và đồ uống đóng chai chứa nhiều đường

Các loại nước giải khát, nước trái cây đóng hộp, trà sữa hay nước tăng lực chứa một lượng đường tinh luyện rất lớn.

Nhóm đồ uống này cung cấp năng lượng tức thì nhưng không tạo cảm giác no làm cho trẻ dễ dàng nạp thêm lượng calo rất lớn. Năng lượng dư thừa từ đường trong nước ngọt sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành mỡ thừa tích tụ ở bụng và gan.

Thức ăn nhanh và đồ chiên rán

Gà rán, khoai tây chiên, pizza, hamburger... chứa rất nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Chỉ với một khẩu phần nhỏ thức ăn nhanh, trẻ đã nạp vào cơ thể lượng calo bằng cả bữa ăn chính đầy đủ dinh dưỡng nhưng lại thiếu hụt chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Các cơ sở chế biến thức ăn nhanh thường tẩm ướp rất nhiều phụ gia để tăng hương vị và độ giòn rụm của đồ ăn khiến vị giác của trẻ bị kích thích, dẫn đến ăn rất nhiều và nghiện thức ăn nhanh.

Ăn nhiều thức ăn nhanh và đồ uống có đường khiến trẻ nhanh béo phì.

Bánh kẹo và ngũ cốc ăn sáng tinh chế

Các loại bánh, kẹo, bánh kem hay cả các loại ngũ cốc ăn sáng đóng gói dành cho trẻ em đều được thêm rất nhiều đường và chất bảo quản. Những thực phẩm này làm đường huyết tăng vọt rồi giảm nhanh chóng khiến trẻ mau đói, thèm ăn liên tục và luôn rơi vào trạng thái uể oải nếu không được ăn đồ ngọt.

Thịt chế biến sẵn và thực phẩm đóng hộp

Thịt nguội, xúc xích, lạp xưởng... là những món ăn khoái khẩu của nhiều trẻ nhỏ vì sự tiện lợi và thơm ngon. Chúng không chỉ chứa nhiều chất béo xấu mà còn chứa hàm lượng muối (natri) rất cao gây giữ nước, ảnh hưởng đến chuyển hóa, làm tăng nguy cơ béo phì cũng như các bệnh tim mạch sau này.

2. Nguyên tắc giúp cha mẹ điều chỉnh chế độ ăn cho con

Để điều chỉnh chế độ ăn cho trẻ thừa cân, béo phì hiệu quả và an toàn, cha mẹ tuyệt đối không nên cắt giảm khẩu phần ăn đột ngột hay bắt trẻ ăn kiêng quá mức sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất của trẻ.

Bước quan trọng đầu tiên là đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe và tư vấn giải pháp dinh dưỡng, vận động phù hợp nhất.

Trong sinh hoạt hằng ngày, cha mẹ cần kiên trì áp dụng các nguyên tắc khoa học dưới đây để giúp con kiểm soát cân nặng lành mạnh:

Đảm bảo chế độ ăn đa dạng và đủ chất

Trẻ em đang trong giai đoạn phát triển nên cần được cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất thiết yếu. Khẩu phần ăn hằng ngày của con cần cân đối giữa chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất, không nên loại bỏ hoàn toàn bất kỳ nhóm chất nào.

Hạn chế tối đa đồ uống có đường

Nước ngọt có gas, nước trái cây đóng hộp hay nước ép thêm đường là nguyên nhân hàng đầu gây tích tụ calo dư thừa. Cha mẹ nên thay thế hoàn toàn nhóm đồ uống này bằng nước lọc, sữa tươi không đường hoặc nước ép trái cây nguyên chất không thêm đường trong chế độ ăn của trẻ.

Ưu tiên thực phẩm lành mạnh giàu chất xơ và ít calo

Cắt giảm các món ăn chế biến sẵn giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng. Thay vào đó cần tăng cường các loại thực phẩm ít calo nhưng giàu chất xơ và vitamin như rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt cùng các nguồn đạm lành mạnh từ: trứng, cá, thịt gia cầm, các loại đậu...

Chế biến món ăn lành mạnh

Phương pháp chế biến ảnh hưởng rất lớn đến lượng năng lượng nạp vào. Cha mẹ nên hạn chế nấu các món chiên, xào nhiều dầu mỡ; chuyển sang ưu tiên luộc, hấp, áp chảo hoặc dùng nồi chiên không dầu để giảm thiểu chất béo xấu.

Rèn luyện thói quen ăn uống khoa học

Tạo cho trẻ thói quen ăn uống tập trung, ăn chậm, nhai kỹ, không vừa ăn vừa xem ti vi, xem điện thoại hay chơi game. Điều này giúp não bộ nhận biết chính xác cảm giác no, tránh việc trẻ ăn quá đà ngoài kiểm soát.

Theo suckhoedoisong.vn