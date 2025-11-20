Điểm nhấn đội tuyển Việt Nam 2-0 Lào: Ông Kim mở khóa hàng công, chờ tiếp Malaysia

Chiến thắng 2-0 trước Lào với sự trở lại ấn tượng của Xuân Son và phong độ cao của Tuấn Hải, Duy Mạnh, Hoàng Đức... tạo ra niềm tin lớn để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tiếp đón Malaysia vào tháng 3.2026.

Sức mạnh của Xuân Son khiến hậu vệ Lào khốn khổ

Xuân Son gieo niềm vui cho đội tuyển Việt Nam

Rõ ràng, điểm nhấn lớn nhất của trận đấu tại Lào chính là sự kiện Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam sau 318 ngày vắng mặt vì chấn thương. Tiền đạo gốc Brazil đã lập tức để lại dấu ấn bằng những tình huống làm khổ các hậu vệ Lào và tạo ra rất nhiều khoảng trống cho các đồng đội.

Thậm chí ở phút 68, Xuân Son còn trực tiếp lập công bằng quả 11 m quyết đoán mở tỷ số. Cái cách anh khả năng tì đè mạnh mẽ các hậu vệ Lào thực sự là khác biệt, giúp trở thành điểm đến đáng tin cậy để đón các đường chuyền thẳng vào trung lộ và làm tường cho các vệ tinh xung quanh.

Chúc mừng sự trở lại của Xuân Son. Tất nhiên, một chút ngần ngại và dè chừng là điều vẫn có thể thấy trong các bước chạy. Nhưng cách anh hôn vào chân mình sau bàn thắng cho thấy tâm thế mạnh mẽ, không sợ, không ám ảnh chấn thương đã khiến anh xa sân cỏ 10 tháng trời.

Đội tuyển Việt Nam cần tập thêm đánh trung lộ

Văn Vĩ đi bóng khi được sắp đá tiền đạo trái

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam không sử dụng cầu thủ thu hồi đúng nghĩa nào, mà tung bộ 3 tấn công Tiến Linh - Văn Vĩ - Quang Hải được tiếp đạn bởi Thành Long - Hoàng Đức ở giữa sân. Chúng ta đã kiểm soát bóng tốt, có nhiều pha tấn công trung lộ ít chạm đáng chú ý.

Thực tế nếu các chân sút bình tĩnh hơn thì chúng ta đã có thể có bàn thắng sau nửa tá cơ hội. Đến hiệp 2, ông Kim sử dụng hàng công còn “khủng” hơn với Xuân Son, Tuấn Hải, Gia Hưng, Hai Long, Quang Hải, Hoàng Đức.

Đây là nét mới so với phong cách bào sức đối thủ và phát bóng dài quen thuộc của HLV Kim Sang-sik. Với khả năng tì đè lợi hại của Xuân Son, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể chơi tốt lối đá tấn công trung lộ ít chạm kết hợp xẻ nách xuống biên để phá vỡ những hàng phòng ngự số đông.

Thủ lĩnh Duy Mạnh

Duy Mạnh có một ngày thi đấu xuất sắc

Trong ngày đội tuyển Việt Nam hầu như chơi trên phần sân của đội Lào, đội trưởng Duy Mạnh vẫn thể hiện được đẳng cấp chơi bóng vượt trội của mình. Ngoài các pha tranh chấp khôn ngoan và hiệu quả anh còn cho thấy khả năng lãnh đạo ấn tượng.

Đặc biệt khi một số vị trí hàng thủ như Quang Vinh, Xuân Mạnh... có những lúc mất tập trung và để giật mình, Duy Mạnh đã luôn giữ được sự tập trung tỉnh táo để nhắc nhở hoặc trực tiếp cắt đứt những đường phản công nhanh đầy ý đồ của đối thủ.

Sẽ không dám nghĩ đến kịch bản đội tuyển Việt Nam sẽ như thế nào nếu bị Lào xuyên thủng trước (thực sự họ đã có những cơ hội) hoặc gỡ hòa 1-1 vào cuối trận. Thế nhưng chúng ta may mắn khi thủ quân Duy Mạnh đã lên tiếng vào đúng lúc nhất để giúp Văn Lâm có một ngày bảo toàn mành lưới.

Cứ như vậy nhé Tuấn Hải!

Tuấn Hải tỏa sáng với 1 bàn thắng và kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn

Thật không dễ dàng gì khi bạn chứng kiến trận đấu từ băng ghế dự bị, nhất là đối với người có khát vọng thi đấu mãnh liệt như Tuấn Hải. Nhưng cách anh “phản ứng” thật tuyệt vời, bằng những pha bứt tốc dũng mãnh khi được vào sân trong hiệp 2.

Tuấn Hải thực sự tạo ra khác biệt ở biên trái. Sau cú sút dội xà ra ngoài, anh đem về quả 11 m giúp Xuân Son mở tỷ số. Tiếp đó là pha bóng cực kỳ đáng nhớ với mọi tiền đạo: pha tung người kiểu “xe đạp chổng ngược” ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 vào cuối trận.

Tuấn Hải đã từng không có mặt trong đội hình chính đội tuyển Việt Nam ở phần lớn AFF Cup 2024. Nhưng sau đó đã thuyết phục HLV Kim Sang-sik và trở thành người hùng ở trận chung kết đem về chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam.

Ngọn lửa chiến đấu và tính hiệu quả đó là rất cần cho đội tuyển Việt Nam trong cảnh Văn Vĩ đang có dấu hiệu bị bắt bài ở vị trí tiền đạo trái. Trên hết, chúng ta rất cần khát khao của Tuấn Hải cho trận gặp Malaysia tháng 3.2026 và những mục tiêu xa hơn.

Nguồn thanhnien.vn