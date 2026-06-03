Điểm sáng mô hình dòng họ tự quản ở xã Đức Nhàn

Dòng họ Xa - Sình - Vi - Quản chiếm phần lớn là người dân tộc Tày, sinh sống tập trung tại các xã: Đức Nhàn, Tân Pheo và một nhánh thuộc xã Cát Thịnh (tỉnh Lào Cai). Dòng họ có tổng số 634 hộ với 2.864 nhân khẩu. Ra mắt và đi vào hoạt động từ năm 2017, mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự được tổ chức sinh hoạt theo hình thức nội tộc gia đình dòng họ. Những kết quả đáng khích lệ của mô hình được cụ thể trong giai đoạn 2021-2026.

Các thành viên, gia đình trong dòng họ Xa - Sình - Vi - Quản động viên, bảo ban nhau chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Xa Văn Cò, người có uy tín trong dòng họ chia sẻ: 5 năm gần đây, dòng họ có nhiều cách làm hay, sáng tạo thể hiện rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên.

Cụ thể là tổ chức họp họ 3 lần/tháng, đồng thời yêu cầu các hộ đều phải có thành viên tham dự để cùng đánh giá công tác bảo đảm an ninh trật tự; triển khai chủ trương của cấp ủy, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu; thăm hỏi tình hình học tập của các con, cháu trong dòng họ.

Các thành viên cũng có nhiều ý kiến đóng góp để giáo dục con, cháu trong gia đình, dòng họ tránh xa tệ nạn xã hội, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Các gia đình trong dòng họ có ý thức cao trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày.

Đáng chú ý, thông qua các buổi họp họ, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành của xã tổ chức 36 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 2.000 lượt người.

Qua đó, nhắc nhở thành viên trong dòng họ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương cũng như phấn đấu học tập, lao động, sản xuất kinh tế giỏi để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Cùng với hoạt động của mô hình, dòng họ Xa - Sình – Vi – Quản đã cung cấp cho lực lượng chức năng 18 nguồn tin có giá trị, phối hợp xử lý 29 trường hợp vi phạm pháp luật, vận động giao nộp 12 khẩu súng tự chế, 16 viên đạn các loại, tích cực phối hợp ngăn chặn các vụ việc xảy ra tại địa bàn xã.

Dòng họ cũng tiến hành tự hoà giải thành công 15 vụ việc mâu thuẫn giữa các thành viên trong dòng họ liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, nguồn nước, gia đình... Bên cạnh đó, thường xuyên tăng cường giáo dục con em trong dòng họ không vi phạm pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Phong trào thi đua giảm nghèo, làm giàu được đẩy mạnh trong dòng họ Xa ở xóm Chiềng Cang - xã Đức Nhàn.

Đồng chí Hoàng Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: Dòng họ Xa – Sình – Vi – Quản là một điểm sáng về an ninh, trật tự, cần được phát huy, tạo sức lan tỏa trong các dòng họ khác, cộng đồng dân cư. Không chỉ tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong dòng họ, hoạt động của mô hình còn thúc đẩy phong trào thi đua giảm nghèo bền vững, nâng cao tinh thần tương trợ, phấn đấu vươn lên làm ăn chính đáng trong nội tộc dòng họ.

Thời gian qua, việc cưới, việc tang được thực hiện theo đúng quy chế, quy ước đã đề ra; một số gia đình trong dòng họ là tấm gương tốt trong việc hiến đất, ngày công lao động trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng Công an xã Đức Nhàn thường xuyên trao đổi, tuyên truyền pháp luật để dòng họ Xa - Sình - Vi - Quản nắm bắt, thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Trong dòng họ hiện có 255 đảng viên, số hộ đạt gia đình văn hóa năm 2025 chiếm tỷ lệ 85,48 %. Đời sống kinh tế của các gia đình trong dòng họ ngày càng được cải thiện, số hộ nghèo giảm dần, tỷ lệ hộ khá được nâng lên, các hủ tục lạc hậu dần dần được đẩy lùi, không có thành viên trong dòng họ vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm.

Việc học tập của con cháu ngày càng được quan tâm. Trong dòng họ không có con cháu bỏ học giữa chừng, không có trường hợp mắc tệ nạn xã hội, vi phạm luật hôn nhân gia đình, hôn nhân cận huyết thống; tình cảm đoàn kết, gắn bó với các dòng họ trong cộng đồng dân cư được tăng cường, giữ vững.

Bùi Minh