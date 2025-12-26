Điểm sáng trong phong trào “Nói không với vi phạm pháp luật”

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở ngày càng được quan tâm, chú trọng. Tại xã An Nghĩa, mô hình “Giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật” đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thôn Đồng Danh có 178 hộ với 1.124 khẩu. Thôn có hai dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 62%, còn lại là dân tộc Kinh. Thôn có một Nhà thờ thuộc giáo phận Hà Nội, tỷ lệ đồng bào công giáo chiếm 69,8%. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đời sống của người dân trên địa bàn có nhiều khởi sắc, hoạt động tôn giáo luôn được bảo đảm.

Mô hình “Giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật” được xây dựng từ năm 2019 trên cơ sở tham mưu của lực lượng Công an, với sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương và linh mục quản xứ. Mục tiêu của mô hình là tuyên truyền, vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã An Nghĩa trao đổi với Ban hành giáo giáo xứ nắm tình hình ANTT.

Giáo xứ Đồng Danh hiện có 5 giáo họ với tổng số 1.723 hộ giáo dân, bà con chủ yếu làm nông nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ. Nhận thức rõ vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, Ban hành giáo giáo xứ đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Linh mục chính xứ Trần Truyền Giáo cho biết: Việc xây dựng mô hình “nói không với vi phạm pháp luật” không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà còn phù hợp với giáo lý, giáo luật của Giáo hội. Chúng tôi luôn xác định sống “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, người giáo dân không chỉ giữ đạo tốt mà còn phải là công dân gương mẫu. Ban hành giáo thường xuyên nhắc nhở bà con không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Từ khi mô hình được triển khai, nhiều nội dung tuyên truyền pháp luật đã được lồng ghép khéo léo trong các buổi sinh hoạt giáo xứ, các dịp lễ trọng. Từ đầu năm đến nay, Ban hành giáo phối hợp với Công an xã tổ chức 4 buổi tuyên truyền phổ biến các quy định liên quan đến an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho trên 200 lượt người tham dự. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của giáo dân ngày càng được nâng cao.

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, giáo xứ Đồng Danh còn phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng. Các tổ liên gia, tổ an ninh trật tự được duy trì hiệu quả; bà con giáo dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, kịp thời phát hiện và phản ánh những biểu hiện vi phạm pháp luật cho chính quyền địa phương.

Trong 5 năm qua, mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Nhiều hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt cộng đồng, sân chơi lành mạnh được tổ chức thường xuyên, giúp người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tránh xa tệ nạn xã hội, cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng xấu. Qua đó, góp phần củng cố khối đoàn kết lương - giáo, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Các hoạt động trong mô hình đã được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng Công an và linh mục quản xứ, mang lại kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng giáo dân. Thực tế cho thấy, mô hình “Giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật” đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận giữa đồng bào Công giáo với chính quyền và các lực lượng chức năng.

Đây là minh chứng rõ nét cho việc khi tôn giáo đồng hành cùng pháp luật, xã hội sẽ ngày càng ổn định, văn minh và phát triển bền vững.

Ban hành giáo giáo xứ lồng ghép tuyên truyền sống tốt đời đẹp đạo, không vi phạm pháp luật tại các buổi sinh hoạt tôn giáo.

Thiếu tá Nguyễn Huy Bình - Phó Trưởng Công an xã An Nghĩa cho biết: “Giáo xứ Đồng Danh là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban hành giáo rất trách nhiệm, thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng công an, kịp thời nhắc nhở giáo dân không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn giáo xứ luôn ổn định, nhiều năm liền không xảy ra vụ việc phức tạp”.

Với những kết quả đạt được, mô hình của giáo xứ Đồng Danh xứng đáng được nhân rộng tại các địa bàn có đồng bào tôn giáo để lan tỏa thông điệp sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

Đinh Thắng