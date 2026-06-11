Điểm thi Trường THPT Ngô Quyền: Thí sinh tự tin hoàn thành môn thi đầu tiên

Sáng 11/6, cùng với thí sinh trên cả nước, 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền, phường Thống Nhất đã bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Trong tiết trời buổi sáng dịu mát, công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc; các thí sinh hoàn thành bài thi với tâm lý phấn khởi, tự tin.

Từ 6 giờ sáng, tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền các thí sinh đã có mặt đông đủ để kiểm tra giấy tờ, chuẩn bị dụng cụ học tập và ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi. Tại khu vực cổng trường, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện tích cực hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh đến đúng phòng thi; lực lượng Công an thực hiện phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ thi diễn ra an toàn.

Hội đồng thi trường THPT Ngô Quyền triển khai các thủ tục thi.

Thầy giáo Bùi Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, Phó Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi năm nay có 303 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 154 học sinh THPT, 57 học sinh hệ giáo dục thường xuyên và 92 thí sinh tự do. Nhà trường đã chuẩn bị tổng cộng 15 phòng phục vụ kỳ thi.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền làm thủ tục vào phòng thi

Toàn bộ công tác chuẩn bị đều được triển khai nghiêm túc, bảo đảm an toàn theo đúng quy định. Khu vực ăn, nghỉ của giám thị, giám sát và lãnh đạo hội đồng thi được bố trí hoàn toàn trong khuôn viên nhà trường nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua các đợt kiểm tra của đoàn công tác và công tác tự kiểm tra nội bộ của hội đồng thi, các điều kiện cơ sở vật chất đều được rà soát kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của quy chế thi.

Bên cạnh đó, để phục vụ tốt công tác điều hành và bảo mật đề thi, bài thi, nhà trường trang bị đầy đủ hệ thống giám sát tại phòng lưu giữ đề thi, bài thi với 2 camera, 1 màn hình tivi và các tủ sắt an toàn. Các phòng nghỉ dành cho cán bộ coi thi được bố trí đầy đủ quạt mát, điều hòa và các điều kiện sinh hoạt cần thiết. Nhà trường cũng chuẩn bị sẵn 2 máy phát điện dự phòng nhằm bảo đảm nguồn điện liên tục, không để xảy ra gián đoạn ảnh hưởng đến quá trình tổ chức kỳ thi.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy thi

Các thí sinh điền thông tin vào giấy thi

Theo thầy Bùi Minh Đức, điểm mới của kỳ thi năm nay là số lượng thí sinh tự do tăng cao, với trên 90 thí sinh. Do việc đăng ký dự thi được thực hiện hoàn toàn trực tuyến nên nhà trường gặp một số khó khăn trong công tác quản lý, nhận diện thí sinh từ trước. Để khắc phục, trong ngày làm thủ tục dự thi, hội đồng thi đã tổ chức quán triệt đầy đủ quy chế, hướng dẫn các điều kiện cần thiết, giúp thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động và tự tin.

Vợ chồng anh Bùi Văn Triệu động viên con trai trước giờ thi.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã có mặt tại trường để động viên con em mình trước giờ làm bài. Dậy từ 3 giờ sáng và vượt quãng đường hơn 60 km từ xã Lạc Sơn đến điểm thi, anh Bùi Văn Triệu cùng gia đình có mặt từ rất sớm để động viên con trai Bùi Minh Triết trước giờ làm bài. Anh Triệu chia sẻ: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT là dấu mốc rất quan trọng đối với các cháu nên gia đình luôn cố gắng đồng hành, động viên về tinh thần. Dù quãng đường khá xa nhưng vợ chồng tôi muốn đến trực tiếp đưa con đến điểm thi để cháu yên tâm hơn. Chỉ mong con giữ được sức khỏe, bình tĩnh, tự tin làm bài hết khả năng của mình, còn kết quả thế nào gia đình cũng luôn ủng hộ và động viên."

Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Em Bùi Thanh Nam, tổ 7, phường Thống Nhất chia sẻ: “Đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức, nằm trong chương trình học và ôn tập nên em làm bài khá suôn sẻ. Hoàn thành tốt môn đầu tiên giúp em giải tỏa được rất nhiều áp lực cho các bài thi tiếp theo”.

Các em học sinh và giáo viên chai sẻ thông tin sau buổi thi.

Đánh giá về đề thi Ngữ văn năm nay, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Mai - Giáo viên dạy Ngữ văn trường THPT Ngô Quyền cho biết: Đề thi giữ vững cấu trúc quen thuộc gồm hai phần Đọc hiểu và Viết, đồng thời bám sát các yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ngữ liệu phần Đọc hiểu có tính thời sự cao khi đề cập đến vai trò của công nghệ và tri thức đối với sự phát triển của đất nước. Đây là chủ đề gần gũi, thiết thực, nhận được sự quan tâm của xã hội cũng như thế hệ trẻ hiện nay.

Theo cô giáo, đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đánh giá khá toàn diện năng lực của học sinh, từ năng lực đọc hiểu, tư duy phản biện đến kỹ năng tạo lập văn bản. Các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu tương đối vừa sức, giúp học sinh thuận lợi trong việc đạt điểm cơ bản. Trong khi đó, các câu hỏi vận dụng có độ phân hóa rõ nét, đòi hỏi thí sinh phải có vốn kiến thức xã hội, khả năng liên hệ và tư duy tổng hợp mới có thể hoàn thành tốt.

Riêng phần nghị luận văn học sử dụng ngữ liệu thơ có nội dung nhẹ nhàng nhưng giàu tính ẩn dụ. Điều này tạo cơ hội để học sinh phát huy khả năng cảm thụ văn học, đồng thời cũng là thử thách đối với những em còn hạn chế về kỹ năng phân tích, cảm nhận tác phẩm.

“Nhìn chung, đề thi đã đạt được mục tiêu kép khi vừa phù hợp để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa bảo đảm độ phân hóa cần thiết, tạo cơ sở tin cậy cho các trường đại học, cơ sở giáo dục sử dụng kết quả trong công tác tuyển sinh”, cô giáo nhận định.

Đứng đón con tại cổng trường, một phụ huynh học sinh Trường THPT Ngô Quyền chia sẻ: “Đây là kỳ thi quan trọng của con nên gia đình luôn đồng hành, động viên cháu. Nghe con nói làm bài khá tốt, tôi rất vui và hy vọng cháu sẽ tiếp tục giữ vững sự bình tĩnh, tự tin trong các môn thi tiếp theo”.

Thí sinh xem danh sách, đối chiếu thông tin và số báo danh tại bảng thông tin điểm thi Trường THPT Ngô Quyền trước khi bước vào phòng thi.

Lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn trật tự tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền

Theo báo cáo của điểm thi, trong buổi thi đầu tiên có 3 thí sinh vắng mặt, gồm 1 thí sinh khuyết tật (được miễn thi) và 2 thí sinh tự do. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Sự chuẩn bị chu đáo của hội đồng thi cùng tâm thế tự tin, chủ động của các thí sinh đã góp phần giúp điểm thi Trường THPT Ngô Quyền hoàn thành tốt buổi thi đầu tiên, tạo tiền đề cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Hồng Duyên