Điểm tựa giải quyết việc làm cho người lao động

Phú Thọ có tổng số 140 cụm công nghiệp (CCN), trong đó, 130 CCN được quy hoạch với diện tích trên 6.496ha, 10 CCN được xác định trong phương án tích hợp Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050 với diện tích 750ha. Hiện tại, tỉnh thành lập 66 CCN, với diện tích trên 3.075ha, có 35 CCN đi vào hoạt động, thu hút 930 dự án, tạo việc làm cho hơn 37.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng. Hệ thống CCN đang từng bước phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa quan trọng giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Công ty TNHH GY Việt Nam (CCN Yên Lập) tạo việc làm cho hơn 300 công nhân với mức thu nhập bình quân 8-12 triệu/người/tháng.

Tại Công ty TNHH GY Việt Nam (CCN Yên Lập) chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, chị Hoàng Thị Huyền vừa thao tác trên máy dập khuôn nhựa và tranh thủ chia sẻ về công việc mà chị mới xin vào làm cách đây vài tháng.

“Từ trong năm, tôi đã gửi hồ sơ hồ sơ xin việc tại công ty TNHH GY Việt Nam, cách nhà khoảng 5 km. Công việc không quá vất vả, thu nhập ổn định gần 10 triệu đồng/tháng. So với trước đây làm tại một số KCN ở Hà Nội thì mức thu nhập cơ bản như nhau, nhưng chi phí sinh hoạt đắt đỏ, thuê trọ, đi lại nên cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Quan trọng nhất là được làm gần nhà, có điều kiện chăm sóc con cái. Công ty sản đảm bảo chế độ phúc lợi xã hội, trang bị bảo hộ lao động...”, chị Huyền cho biết.

Không chỉ riêng chị Huyền, nhiều lao động khác tại các vùng nông thôn, miền núi lân cận của xã Yên Lập cũng quyết định xin về làm việc tại các công ty trong CCN Yên Lập với mức thu nhập ổn định thay vì đi làm xa hàng trăm km tại các tỉnh thành khác.

Tại Công ty Cổ phần Gemmy Tân Sơn (CCN Tân Sơn) chuyên sản xuất và xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ ghép thanh, nhiều lao động có tay nghề từ các khu, CCN khác cũng xin về làm việc với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Hương, ở xã Tân Sơn - công nhân Công ty Cổ phần Gemmy Tân Sơn cho biết, trước đây chị làm ở một công ty điện tử tại Khu công nghiệp Thuỵ Vân, thu nhập cũng tương đương nhưng chi phí thuê nhà, điện nước, phí sinh hoạt đắt đỏ nên chị đã xin về làm việc tại đây. Thu nhập ổn định, lại gần nhà, vừa bớt được nhiều loại chi phí vừa có thời gian để chăm sóc con cái.

Hiện, lực lượng lao động làm việc trong các CCN chủ yếu là người dân địa phương và các vùng lân cận. Một số lượng lớn người lao động từng làm việc tại các khu, CCN xa nhà cũng lựa chọn quay về quê hương khi các CCN được hình thành và đi vào hoạt động ngay trên địa bàn.

Có sự chuyển dịch lao động là nhờ việc tỉnh đẩy mạnh phát triển, đầu tư xây dựng mới các CCN và thu hút các doanh nghiệp thứ cấp vào hoạt động, phân bố tại nhiều khu vực trong tỉnh, những nơi có nguồn lao động và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện.

Tại CCN Bắc Lâm Thao nằm trên địa phận xã Xuân Lũng với tổng vốn đầu tư khoảng 330 tỉ đồng, cuối năm 2025, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế THAGACO - một doanh nghiệp trong ngành dệt may xuất khẩu đã ký kết thỏa thuận thuê đất tại CCN này. Dự kiến giai đoạn I tuyển khoảng 2.000 công nhân, giai đoạn II tuyển khoảng 3.000 công nhân, mở ra cơ hội và giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động nông thôn.

Anh Nguyễn Văn Hùng (xã Xuân Lũng) thông tin: "Thời gian đi làm xa, việc lúc nhiều nhưng có thời điểm lại rất ít, khiến thu nhập thất thường, bấp bênh. Tới đây, doanh nghiệp trong CCN đi vào hoạt động, nhiều lao động như chúng tôi cũng sẽ tính toán về quê tìm việc cho đỡ chi phí cũng như không phải đi xa vất vả nữa, có thêm thời gian cho gia đình hơn".

Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ phụ trợ như nhà trọ, ăn uống, vận tải, thương mại nhỏ lẻ cũng phát triển theo các CCN, tạo thêm sinh kế cho người dân, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công thương cho biết: Định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh thời gian tới ưu tiên mô hình CCN xanh, tuần hoàn, sinh thái, công nghệ cao. Sở đã có báo cáo đề xuất điều chỉnh phương án phát triển CCN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tổng thể, khoa học, bảo đảm tính khả thi và có lộ trình triển khai cụ thể. Chú trọng lựa chọn các nhà đầu tư hạ tầng có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và khả năng kết nối, thu hút khách hàng. Chủ động tham mưu, phối hợp ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển công nghiệp theo quy hoạch, tầm nhìn đã đề ra.

Với định hướng rõ ràng và cách làm khoa học, gắn với thực chất, phân bố hợp lý, các CCN trên địa bàn đang tiếp tục phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm tại chỗ, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, đảm bảo phát triển với ổn định đời sống xã hội, môi trường và dân cư, tạo động lực, từng bước thúc đẩy quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Ngọc Tuấn