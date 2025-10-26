Diễn biến lạ trên thị trường vàng

Sau 2 tuần xóa bỏ độc quyền vàng miếng, độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu, thị trường diễn biến bất ngờ, lạ lùng.

Mua vàng tự do, ngày lỗ vài chục triệu đồng/lượng

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng sau khi xóa bỏ độc quyền, giá vàng trong nước nói chung sẽ giảm mạnh. Thế nhưng điều này chưa xảy ra. Kim loại quý liên tục lập đỉnh rồi phá đỉnh, khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới không được thu hẹp mà còn bị kéo giãn ra. Đơn cử tuần qua, giá vàng trong nước biến động mạnh và ghi nhận những hiện tượng lạ. Sau khi đạt mức giá kỷ lục ở 154,6 triệu đồng mỗi lượng vào ngày đầu tuần, giá vàng miếng SJC đã bị thổi bay gần 6 - 7 triệu đồng/lượng chỉ 2 ngày sau đó và tiếp tục giằng co trong biên độ rộng từ 1 - 3 triệu đồng mỗi lượng, điều hiếm khi xảy ra. Đến hôm qua 25.10, các công ty như SJC, Doji... tăng giá vàng miếng 700.000 đồng mỗi lượng, lên 147,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 149,2 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 148,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 146,7 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh

Giá vàng nhẫn tại các công ty kinh doanh vàng tăng từ 400.000 - 700.000 đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường khi mua vào 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý mua vào 146,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 146,1 triệu đồng, bán ra 148,7 triệu đồng/lượng...

Biểu đồ biến động giá vàng miếng SJC từ ngày 19 - 25.10 (Đơn vị: 1.000 đồng/lượng)

Rủi ro gia tăng Giá vàng trong nước thời gian qua tăng mạnh khi kim loại quý trên thị trường thế giới đi lên nhưng lại giảm khá chậm khi thế giới đảo chiều. Trong tuần tới, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) họp về lãi suất, trong trường hợp lãi suất giảm sẽ là yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá. Giá trong nước không liên thông thế giới khi nguồn cung khan hiếm sẽ có thể dẫn đến những diễn biến khó lường của vàng vào thời điểm cuối năm. Với mức giá tự do cao hơn trong các công ty hơn 20 triệu đồng/lượng thì việc đầu tư hay lướt sóng gì cũng rủi ro rất lớn. Đó là chưa kể vàng không có chứng từ, nạn vàng giả... Vì vậy, người dân cần cẩn trọng khi mua vàng. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN

Nguồn thanhnien.vn

