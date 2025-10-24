Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Ngày 24/10, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức diễn tập thực binh ứng phó sự cố hóa chất và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường năm 2025.

Các đại biểu dự diễn tập

Theo tình huống giả định, hồi 8 giờ 30 phút ngày 24/10/2025, do chập cháy điện chiếu sáng đã xảy ra cháy tại kho lưu huỳnh, gian số 25, 26, phía đường 32C, tính từ cổng xuất hàng vào và cháy lan trên diện tích khoảng 50m2. Nhiệt lượng lớn khiến lưu huỳnh chảy lỏng, sinh ra nhiều khí độc SO2, SO3, bao trùm khu vực kho S và lan sang khu vực lân cận, bán kính ảnh hưởng khoảng 100m. Thời tiết hanh khô, gió Đông Nam tốc độ 2–3m/s, làm ngọn lửa lan nhanh, nguy cơ cháy lan và phát tán khí độc cao.

Cán bộ Công ty thuyết minh trên sơ đồ diễn tập

Các lực lượng tham gia diễn tập

Khi phát hiện đám cháy, công nhân bộ phận hóa lỏng - cấp liệu lưu huỳnh lập tức hô hoán, báo động và gọi điện cho trưởng ca biết sự cố. Trưởng ca nhanh chóng ra lệnh cắt điện toàn bộ khu vực, huy động lực lượng tại chỗ mang theo phương tiện chữa cháy tiếp cận hiện trường, chia thành 2 nhóm sử dụng họng nước vách tường và bình chữa cháy xách tay dập lửa, cứu người và tài sản. Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh, lực lượng tại chỗ mỏng, phương tiện hạn chế, việc khống chế ban đầu chưa hiệu quả. Nhận định tình hình vượt quá khả năng xử lý, trưởng ca báo cáo lãnh đạo Xí nghiệp Axít. Ngay sau đó, Giám đốc Xí nghiệp Axít có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy, xác định vùng an toàn, tổ chức khoanh vùng đám cháy, sơ tán người và tài sản. Đồng thời, báo cáo lãnh đạo Công ty và đề nghị Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ chuyên trách của Công ty cùng các xí nghiệp: NPK 2, Supe 1, Supe 2, Điện Nước đến hỗ trợ ứng cứu.

Một số hình ảnh diễn tập thực binh ứng phó sự cố hóa chất và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường năm 2025.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công ty nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo đảm an toàn. Dưới sự chỉ huy của Đội trưởng Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng: Xe chữa cháy chuyên dụng phun nước tạo màng ngăn khói khí độc, dùng bột dolomit đắp chặn mương rãnh ngăn nước chứa axit phát tán, bơm hút, thu hồi nước thải đưa về khu xử lý trung hòa. Bộ phận Y tế lập trạm cấp cứu tạm thời, sơ cứu và vận chuyển người bị thương; Phòng Bảo vệ quân sự phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự khu vực. Sau gần 30 phút, đến 9 giờ, đám cháy giả định được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng tiến hành tiêu độc, làm sạch môi trường bằng vôi bột trung hòa axit, lấy mẫu nước kiểm tra, kết quả cho thấy các chỉ số đều trong giới hạn an toàn.

Cuộc diễn tập đã diễn ra nghiêm túc, sát với tình huống thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng. Thông qua diễn tập, cán bộ, công nhân viên nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, rò rỉ hóa chất, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Anh Thơ