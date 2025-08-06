{title}
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quyết định số 1051/QĐ-SGD&ĐT ngày 4/8/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển giáo dục năm học 2025-2026
Trường THPT Tản Đà đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp.
Theo đó, điều chỉnh, bổ sung giao chỉ tiêu phát triển giáo dục năm học 2025-2026 đối với Trường THPT Tản Đà, Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê, Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Ba, như sau: Trường THPT Tản Đà (loại hình tư thục): Chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2025-2026 đã giao đối với lớp 10 là: 10 lớp với 450 học sinh (giao tại Quyết định số 346/QĐ-SGD&ĐT ngày 08/4/2025). Nay điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu lớp 10 là: 11 lớp với 495 học sinh (tăng 01 lớp và tăng 45 học sinh).
Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê: Chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2025-2026 đã giao đối với lớp 10 là: 07 lớp với 315 học sinh (giao tại Quyết định số 346/QĐ-SGD&ĐT ngày 08/4/2025). Nay điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu lớp 10 là: 08 lớp với 360 học sinh (tăng 01 lớp và tăng 45 học sinh). Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Ba: Chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2025-2026 đã giao đối với lớp 10 là: 05 lớp với 225 học sinh (giao tại Quyết định số 346/QĐ-SGD&ĐT ngày 08/4/2025). Nay điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu lớp 10 là: 06 lớp với 270 học sinh (tăng 01 lớp và tăng 45 học sinh).
Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 346/QĐ-SGD&ĐT ngày 8/4/2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2025-2026.
Hạnh Thúy
