Điều gì khiến Tom Holland và Zendaya là cặp đôi được yêu thích nhất Hollywood?

Giữa một Hollywood luôn ồn ào bởi những cuộc tình chóng vánh, Tom Holland và Zendaya lại chọn cách yêu lặng lẽ suốt gần một thập kỷ trước khi về chung một nhà. Đây cũng là điều khiến công chúng đặc biệt yêu mến họ.

Khi Tom Holland lần đầu công khai xác nhận đã kết hôn với Zendaya, mạng xã hội không bùng nổ vì bất ngờ. Thực tế, người hâm mộ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Suốt nhiều tháng trước đó, những tin đồn về một đám cưới bí mật liên tục xuất hiện. Nhưng giống như cách họ đã yêu nhau suốt gần một thập kỷ, Tom Holland và Zendaya chọn giữ điều quan trọng nhất cho riêng mình. Không hình ảnh độc quyền, không thảm đỏ và cũng không những tuyên bố gây chú ý. Chỉ đến khi Tom xác nhận trong một cuộc phỏng vấn, công chúng mới biết rằng chuyện tình bắt đầu từ trường quay Người Nhện năm nào đã bước sang một chương mới.

Điều đáng nói là đám cưới không phải lý do duy nhất khiến câu chuyện của họ được yêu mến. Trong một Hollywood luôn ngập tràn những cuộc tình chóng vánh, Tom Holland và Zendaya lại trở thành biểu tượng của sự bền bỉ.

Từ tình bạn đến tình yêu

Năm 2016, Tom Holland và Zendaya gặp nhau trên trường quay “Spider-Man: Homecoming”. Khi đó, cả hai đều là những ngôi sao trẻ đang đứng trước bước ngoặt lớn của sự nghiệp. Tom vừa được lựa chọn trở thành Người Nhện mới của Marvel. Zendaya đang nỗ lực chứng minh mình không chỉ là một ngôi sao tuổi teen.

Những cuộc phỏng vấn chung, những lần trêu đùa nhau trên trường quay hay ánh mắt họ dành cho đối phương nhanh chóng khiến người hâm mộ chú ý. Nhưng thay vì vội vàng công khai, họ dành nhiều năm để xây dựng mối quan hệ từ tình bạn. Đó cũng là điều khiến khán giả cảm thấy gần gũi với câu chuyện của họ.

Tình yêu không bắt đầu từ những màn xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ mà từ sự đồng hành rất tự nhiên giữa hai người trẻ cùng theo đuổi một giấc mơ.

Trưởng thành cùng nhau

Một trong những lý do lớn nhất khiến công chúng yêu mến Tom Holland và Zendaya là việc mọi người gần như chứng kiến cả hai trưởng thành cùng nhau.

Mười năm trước, họ là những gương mặt triển vọng. Mười năm sau, họ đã trở thành những ngôi sao hàng đầu Hollywood. Tom Holland gắn liền với hình tượng Người Nhện của thế hệ mới. Zendaya trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất Hollywood với Euphoria, Dune và hàng loạt dự án lớn.

Danh tiếng đến rất nhanh nhưng thành công không kéo họ ra xa nhau. Ngược lại, cả hai luôn xuất hiện như những người ủng hộ nhiệt thành nhất của đối phương. Trong các cuộc phỏng vấn, Tom thường nhắc đến Zendaya với sự ngưỡng mộ đặc biệt. Còn Zendaya chưa bao giờ giấu việc bạn trai là một trong những chỗ dựa quan trọng nhất của cô.

Người hâm mộ không chỉ nhìn thấy một cặp đôi yêu nhau. Họ nhìn thấy hai con người cùng trưởng thành, cùng vượt qua áp lực và cùng chia sẻ thành công.

Sự kín tiếng hiếm thấy giữa Hollywood

Có lẽ điều khiến Tom Holland và Zendaya khác biệt nhất chính là cách họ bảo vệ đời tư. Hollywood vốn là nơi chuyện tình cảm thường trở thành một phần của ngành công nghiệp giải trí. Không ít cặp đôi nổi tiếng biến tình yêu thành công cụ quảng bá hình ảnh.

Tom và Zendaya thì ngược lại. Họ hiếm khi kể về những khoảnh khắc riêng tư. Họ không biến mạng xã hội thành nhật ký tình yêu. Ngay cả những cột mốc quan trọng nhất cũng được giữ kín. Và đám cưới vừa qua là minh chứng rõ nhất.

Trong thời đại mọi thứ đều có thể trở thành nội dung để tiêu thụ, việc giữ lại một khoảng riêng cho tình yêu bỗng trở thành điều đặc biệt. Chính sự kín đáo ấy lại khiến công chúng tôn trọng họ nhiều hơn.

Họ khiến người ta tin vào tình yêu

Tom Holland và Zendaya không phải cặp đôi gây chú ý nhất Hollywood. Họ cũng không sở hữu câu chuyện tình nhiều kịch tính nhất, điều khiến họ trở nên đặc biệt nằm ở cảm giác mà họ mang lại.

Giữa những tin tức chia tay, ngoại tình hay những cuộc hôn nhân ngắn ngủi của làng giải trí, câu chuyện của Tom và Zendaya giống như một lời nhắc rằng tình yêu vẫn có thể bền vững nếu được xây dựng từ sự tôn trọng, đồng hành và thấu hiểu.

Sau gần 10 năm bên nhau, họ không còn cần chứng minh điều gì với công chúng. Đám cưới chỉ là dấu mốc mới nhất trong hành trình ấy. Điều khiến hàng triệu người yêu mến Tom Holland và Zendaya không phải vì họ là những ngôi sao nổi tiếng, mà bởi giữa một Hollywood luôn ồn ào và hào nhoáng, họ đã chọn cách yêu rất giản dị.

Có lẽ vì thế mà khi Tom Holland xác nhận đã kết hôn với Zendaya, nhiều người không chỉ chúc mừng một cặp đôi. Họ đang chúc mừng cho một câu chuyện tình mà mình đã tin tưởng suốt gần một thập kỷ. Và đó cũng là lý do Tom Holland và Zendaya trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất Hollywood hiện nay.

Theo vov.vn