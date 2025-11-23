Điều tiết mở 1 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình lúc 23 giờ ngày 23/11

Do Thuỷ điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy lúc 17 giờ ngày 23/11, lưu lượng nước về hồ Hoà Bình tăng. Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình vừa thông báo về việc mở 1 cửa xả đáy thuỷ điện lúc 23 giờ cùng ngày.

Thuỷ điện Hoà Bình mở 1 cửa xả đáy lúc 23 giờ ngày 23/11.

Lúc 17 giờ ngày 23/11, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 116.15m, lưu lượng nước về hồ ở mức 987m3/s. Thủy điện Sơn La vận hành mở 1 cửa xả đáy lúc 17 giờ và phát điện qua các tổ máy với tổng lưu lượng xả xuống hồ Hòa Bình bao gồm cả chạy máy từ 1.837 - 3.887m3/s.

Để vận hành đảm bảo an toàn công trình, Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 23 giờ ngày 23/11. Khi xả lũ, lưu lượng nước xả qua tràn 1.770m3/s, lưu lượng nước phát điện qua tổ máy 2.100m3/s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du 3.870m3/s. Mực nước hạ lưu đập Hòa Bình sẽ tăng dần lên mức 12,5m, cao hơn khoảng 5m so với trước khi xả.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 20/11, Thuỷ điện Hoà Bình đã mở 1 cửa xả đáy và đóng vào lúc 5 giờ sáng 22/11. Việc liên tục đóng, mở cửa xả lũ làm mực nước hạ lưu sông Đà tăng giảm khá lớn.

Do đó, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình đã có thông báo gửi Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ, Thành phố Hà Nội và các xã, phường: Hòa Bình, Tân Hòa, Kỳ Sơn, Thịnh Minh của tỉnh nắm và phối hợp chỉ đạo công tác đảm an toàn cho người, phương tiện có hoạt động trên sông, ven sông khu vực hạ du đập Thủy điện Hòa Bình.

