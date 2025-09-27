Điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong

Khoảng 20h10’ ngày 26/9 đã xảy ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng.

Trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trọng án nêu trên.

Ngay trong đêm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trực tiếp lấy lời khai đối tượng và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Cụ thể, khoảng 20h10' ngày 26/9/2025 tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung - SN 1987, HKTT khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn N - SN 1988, HKTT xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang và chị Cao Thị Y - SN 1995, HKTT khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ (vợ của Nhung). Hậu quả anh Nghĩa, chị Yến chết tại hiện trường.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe mô tô Honda Wave màu xanh, Bks: 19K1 -179.01 đi đến chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ - SN 1985, HKTT xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nơi tạm trú ở khu 3, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ và dùng dao đâm anh Đ khiến anh Đ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ