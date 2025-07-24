Diva Hà Trần: “Thanh Lam là bạn nữ hát đôi ưng ý nhất, hợp với tôi nhất”

Hai diva Hà Trần – Thanh Lam lần đầu hòa giọng trong liveshow “Ân tình của đá” của nhạc sĩ Trần Hải Sâm, diễn ra ngày 9/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Sự kết hợp giữa hai cá tính âm nhạc mạnh nhưng đồng điệu hứa hẹn mang đến khoảnh khắc thăng hoa hiếm có trên sân khấu.

Hai diva hàng đầu của nhạc Việt – Hà Trần và Thanh Lam – sẽ lần đầu tiên song ca trong một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hải Sâm, tại liveshow “Ân tình của đá” diễn ra vào ngày 9/8 tại Nhà hát VOH (quận 3, TP.HCM). Màn kết hợp giữa hai cá tính âm nhạc mạnh mẽ nhưng đồng điệu này đang trở thành điểm nhấn được mong chờ nhất của đêm nhạc.

Hà Trần tiết lộ: “Thanh Lam là bạn nữ hát đôi ưng ý nhất, hợp với Hà nhất. Đúng là cả hai cá tính mạnh nhưng thẩm mỹ âm nhạc tương đồng, hợp gu, hợp tính khiến hai chị em có những màn hát đôi rung động và bất hủ. Hi vọng chúng tôi sẽ một lần nữa làm được điều này với nhạc của Trần Hải Sâm”.

NSND Thanh Lam và Hà Trần

Được biết, Hà Trần sẽ thể hiện bốn ca khúc solo cùng một bản song ca với Thanh Lam trong đêm nhạc. Toàn bộ đều là sáng tác mới, chưa từng công bố. Sự đầu tư chỉn chu, từ việc chọn bài đến hòa âm, phối khí, khiến diva Hà Trần cảm thấy đây là thử thách thú vị: “Chị Sâm không muốn dùng lại các bài đã phát hành trên YouTube nên tôi và nhà sản xuất mất gần hai tuần để chọn bài, tìm nhạc sĩ hòa âm và ban nhạc phù hợp”.

Trước đó, dù từng thể hiện hàng trăm ca khúc, Hà Trần lại ít khi hát nhạc Trịnh Công Sơn hay Phú Quang – những tên tuổi lớn cùng màu âm nhạc với Trần Hải Sâm. Tuy nhiên, lần này, chị tin sẽ không cần “biến hóa” quá nhiều: “Nhạc chị Sâm nên được giữ đúng trong không gian trữ tình lãng mạn. Việc mời chị Lam là lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Chị là nữ hoàng hát tự sự, sẽ thổi hồn cho dòng nhạc này sự từng trải hiếm có”.

Mối duyên giữa Hà Trần và Trần Hải Sâm bắt đầu từ những năm sống tại Mỹ. Từ vài ca khúc thu âm ban đầu, sự cảm mến giữa hai nghệ sĩ đã phát triển thành mối quan hệ nghệ thuật gắn bó. Hà Trần chia sẻ: “Chị Sâm là người rất đam mê sáng tác. Tôi nể phục chị vì sự kiên trì, chịu khó làm YouTube, mời các ca sĩ nổi tiếng thu âm, đầu tư làm liveshow ở San Jose. Khi được mời hát trong chương trình tại TP.HCM, tôi coi đó là niềm vui và sự đồng hành”.

Nhạc sĩ Trần Hải Sâm

Liveshow “Ân tình của đá” đánh dấu lần đầu tiên nhạc sĩ Trần Hải Sâm ra mắt khán giả TP.HCM. Toàn bộ 23 ca khúc trong chương trình đều là tác phẩm mới, được viết riêng cho từng ca sĩ và chưa từng được công bố. Bên cạnh Hà Trần – Thanh Lam, đêm nhạc còn có sự góp mặt của Trọng Bắc, Tuyết Mai, Vũ Trà...

Nữ nhạc sĩ chia sẻ về ý tưởng của chương trình: “‘Ân tình của đá’ vừa là một sự tìm đến, vừa là một sự tìm về. Đến để vươn tới điều mới lạ, về để khẳng định một mẫu số chung của những tâm hồn yêu thơ nhạc. Âm nhạc của tôi là nơi ta có thể gặp lại chính mình – vụng về, non dại – giữa những ngược xuôi bụi trần”.

Dù mới chuyên tâm sáng tác trong vài năm gần đây, Trần Hải Sâm đã có gần 200 ca khúc, từng được thể hiện bởi các tên tuổi như Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Ý Lan, Quang Dũng, Minh Tuyết... Những tình khúc như “Một ngày trên quê hương tôi”, “Ngậm ngùi bên trái đắng”, “Tôi vẽ đời em”... nổi bật với chất thơ, sự lãng mạn và tinh tế đậm tính nữ.

Nguồn vov.vn