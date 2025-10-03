Đo lường niềm tin bằng sự hài lòng

Trong hành trình xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đang trở thành động lực mạnh mẽ, ở nhiều địa phương, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc đơn giản hóa thủ tục và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến giúp người dân tiếp cận nhanh hơn, thuận tiện hơn, từ đó củng cố niềm tin vào chính quyền cơ sở.

Phương châm hành động “Hành chính phục vụ” không chỉ là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam trong toàn bộ quá trình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù.

Vượt khó ở xã Đạo Trù

Tại xã Đạo Trù, nơi hơn 76% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận công nghệ để giải quyết thủ tục hành chính từng là một thách thức lớn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của chính quyền, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù đã chủ động đổi mới. Đơn vị đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến từng thôn, từng hộ dân hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Cách làm này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng mà còn nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Ông Lưu Văn Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù chia sẻ: “Giai đoạn đầu, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, chưa đạt 60%. Lý do là bà con dân tộc Sán Dìu chiếm 76% dân số nhưng tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh ít và việc truy cập VNeID mức độ 2 cũng chưa phổ biến. Trước tình trạng đó, UBND xã đã chỉ đạo thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các nhà văn hóa thôn và đến từng gia đình để hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Sau một thời gian nỗ lực, sự hỗ trợ của các tổ công nghệ số và Đoàn Thanh niên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đã đạt khoảng 94%”.

Hài lòng từ những nỗ lực

Anh Ngô Quang Hưng, thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù bày tỏ sự hài lòng khi được hỗ trợ: “Tôi đến nhà văn hóa thôn và được các đoàn viên thanh niên hướng dẫn sử dụng VNeID trên điện thoại thông minh. Thời buổi tiên tiến nhưng ban đầu tôi rất bỡ ngỡ. Nhờ các bạn chỉ dẫn tỉ mỉ, tôi đã biết cách sử dụng để có thể tự đăng ký trực tuyến các thủ tục hành chính ngay trên điện thoại của mình".

Với sự hỗ trợ của các tổ công nghệ số và Đoàn Thanh niên xã Đạo Trù, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đã đạt khoảng 94%.

Chị Bằng Thị Tư, xã Đạo Trù chia sẻ: “Từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, tôi thấy mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Thủ tục làm dễ dàng hơn, đi lại thuận tiện hơn."

Nhờ cách làm sáng tạo, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại xã Đạo Trù tăng mạnh, từ dưới 60% lên 94% chỉ trong 3 tháng. Mỗi lượt giao dịch đều được đo bằng sự hài lòng của người dân thông qua hệ thống đánh giá công khai, minh bạch.

Minh bạch và hiệu quả ở Tề Lỗ

Không chỉ riêng Đạo Trù, tại xã Tề Lỗ, hiệu quả cải cách hành chính cũng được thể hiện rõ qua những con số ấn tượng. Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 2.336 hồ sơ, trong đó có tới 2.149 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm tỷ lệ cao. Đáng chú ý, hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên 96%.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tề Lỗ còn là nơi tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Huy Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tề Lỗ cho biết: “Khi mới sáp nhập xã, công tác tiếp nhận hồ sơ gặp một số khó khăn về trang thiết bị và phần mềm mới. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của UBND xã, chúng tôi đã tập trung khắc phục triệt để các trục trặc. Đặc biệt, chúng tôi có sự tương tác trên các nhóm hỗ trợ của tỉnh, giúp giải quyết công việc nhanh chóng. Mặc dù vẫn còn một số trường hợp chậm, nhất là trong lĩnh vực đất đai do quy định thời gian ngắn hơn trước (chỉ 10 ngày), nhưng những trường hợp này chiếm tỷ lệ rất nhỏ và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục”.

Những nỗ lực này đã nhận được sự đồng tình của người dân. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, xã Yên Lạc đến làm lại đăng ký kết hôn bị mối xông, nhận xét: “Tôi thấy cơ sở vật chất và bộ phận tiếp nhận hồ sơ rất nhanh chóng”.

Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã và đang trở thành xu thế tất yếu. Khi công nghệ được ứng dụng một cách đồng bộ và minh bạch, người dân ở mọi vùng miền đều có thể tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện, giảm tối đa chi phí và thời gian đi lại. Đây chính là bước chuyển quan trọng hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, nơi sự hài lòng của người dân là thước đo cao nhất cho niềm tin vào chính quyền.

Ngọc Thắng