Nhận diện một thủ đoạn chống phá mới

Thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân phản động hải ngoại ra sức cổ xúy, lôi kéo người tham gia cái gọi là “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam”.

Ảnh trên trang facebook tổ chức khủng bố “Việt Tân”. Ảnh: congan.laichau.gov.vn

Đây là một thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, mục đích hình thành tổ chức phản động hòng đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó thực hiện các kế hoạch chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Để dựng lên cái gọi là “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam”, từ tháng 3/2025, Nguyễn Hữu Chánh, đối tượng cầm đầu tổ chức phản động “Đảng dân tộc Việt Nam” hiện đang sống tại Mỹ đã tích cực móc nối với một số đối tượng cầm đầu các hội, nhóm, tổ chức cực đoan, thù địch ở nước ngoài để họp bàn, lập kế hoạch.

Các thành phần hăng hái tham gia nhóm sáng lập tại Mỹ có thể kể đến: Dương Đại Hả i- người từng vỗ ngực xưng là “thứ trưởng ngoại giao” của “chính phủ Việt Nam tự do”, sau đó lập ra “Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hải ngoại” và phong cho mình làm chủ tịch; Phạm Đức Hậu, Phó Chủ tịch “Việt Nam Cộng hòa Foundation”; Hoa Thế Nhân, đối tượng cầm đầu “Đảng dân xã”. Cùng với đó còn có Nguyễn Huy Vũ, chủ tịch “phong trào Duy tân” (Na Uy); Trần Văn Sơn, Phó Tổng thư ký “Liên minh dân tộc Việt Nam” (Đức); Nguyễn Văn Đài, cầm đầu “Hội anh em Dân chủ” (Đức); và các đối tượng cộm cán như Trần Vân Đông (Canada); Nguyễn Sơn Hà (Australia),...

Nhìn vào danh sách những đối tượng từng có lý lịch “bất hảo” nêu trên đây, lý giải phần nào ảo vọng điên cuồng nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Đứng đầu trong số đó là “trùm sò” Nguyễn Hữu Chánh. Từ những năm 1990, trước sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, Nguyễn Hữu Chánh chớp cơ hội để hình thành tổ chức chính trị đối lập ở hải ngoại.

Ngày 30/4/1995, y lập nên “Chính phủ Việt Nam tự do” tại Mỹ. Y trực tiếp bay từ Mỹ về Thái Lan và Campuchia để “xây dựng căn cứ kháng chiến”, gấp rút tuyển quân, tổ chức huấn luyện, đào tạo khủng bố, sau đó đưa về nước. Mục tiêu chống phá mà chúng nhắm đến là những địa điểm có tính biểu tượng như Đài Hoa Sen, tượng đài Bác Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Tân An, cầu Bắc Mỹ Thuận, một số trạm hạ thế của đường dây 500kV, các địa điểm công cộng tập trung đông người. Nhưng các kế hoạch này đều bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện và ngăn chặn.

Năm 2003, Nguyễn Hữu Chánh tiếp tục chỉ đạo tay chân gây nổ tại Trung tâm Hà Nội trong dịp SEA Games 22, thậm chí thuê xe ủi nhằm phá Dinh Độc Lập, song âm mưu này cũng đã bị ta ngăn chặn. Không chấp nhận bỏ cuộc, năm 2005, y tổ chức “chiến dịch tổng nổi dậy” trong nước, cho người phá hệ thống phát thanh, hệ thống điều khiển máy bay nhằm gây rối loạn xã hội. Song song đó, ở nước ngoài, y chỉ đạo thực hiện kế hoạch bắt cóc cán bộ ngoại giao, đánh bom các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng các kế hoạch phá hoại của Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn đều lần lượt bị phá sản. Năm 2006 Nguyễn Hữu Chánh bị bắt tại Hàn Quốc, dẫn đến nội bộ bị chia rẽ, tổ chức tê liệt.

Nhằm xốc lại “thây ma”, tháng 9/2008 “Chính phủ Việt Nam tự do” tổ chức cái gọi là “Đại hội Đảng dân tộc Việt Nam”, Nguyễn Hữu Chánh trở lại nắm quyền lãnh đạo, quyết định chuyển hướng hoạt động không sử dụng bạo lực để phù hợp với tình hình chống khủng bố trên thế giới. Từ năm 2014 đến nay, Nguyễn Hữu Chánh đứng ra điều hành cái gọi là “Tổ chức lực lượng liên minh dân tộc Việt Nam” để dễ bề cấu kết với các lực lượng phản động hải ngoại. Và việc lôi kéo các phần tử chống phá cùng tham gia “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam” là nước cờ mới, nhằm thực hiện dã tâm chống phá cách mạng Việt Nam.

Sau một thời gian bàn mưu, tính kế, ngày 27/4/2025, Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn tổ chức họp báo trực tuyến, ra mắt “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam”, với mục tiêu tạo “áp lực chính trị quốc tế đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam”. Trong các tháng 8-9/2025, các đối tượng ráo riết triển khai nhiều hoạt động kêu gọi tiến hành “đại hội quốc dân”, “hội nghị lập hiến”, thông qua “điều lệ” và “nghị trình” để tạo vẻ ngoài hợp pháp.

Đáng chú ý trong Dự thảo của cái gọi là “Hiến chương Hội đồng quốc dân Việt Nam” mà “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam” đưa ra, cùng với việc tự xưng là “đại diện cho 95 triệu người dân Việt Nam” để “xây dựng nền chính trị đa nguyên, công bằng, nhân bản”, Dự thảo vạch ra kế hoạch 3 giai đoạn. Theo đó, ở giai đoạn 3 (2025- 2026), đề ra nhiệm vụ: phát động các phong trào xã hội dân sự, yêu cầu cải cách chính trị trong nước, tổ chức chiến dịch truyền thông và vận động nghị quyết quốc tế ủng hộ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam; xúc tiến các diễn đàn đối thoại, tọa đàm công khai, và các chương trình huấn luyện kiến thức chính trị dân chủ cho cộng đồng người Việt trên thế giới.

Sự thâm độc của “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam” đó là rắp tâm xây dựng một “chính thể đối lập” bên ngoài lãnh thổ, với mục tiêu phủ nhận, tiến tới lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đáng chú ý, suốt nhiều tháng qua, tổ chức phản động này đang ra sức tận dụng các kênh truyền thông mạng xã hội để tuyên truyền, lôi kéo phần tử cực đoan, bất mãn, người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết tham gia tổ chức này.

Thể hiện tham vọng về việc thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, song không khó để nhận thấy “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam” chỉ là “bình mới rượu cũ”. Bởi từ các gương mặt tham gia cho đến mục tiêu hướng đến đều đã được các hội nhóm phản động triển khai trong nhiều năm qua song đã bị vạch trần chân tướng và chỉ có thể hoạt động cầm chừng theo kiểu “cố đấm ăn xôi”. Nay những tổ chức, cá nhân này tập hợp nhau lại dưới vỏ bọc mới, hòng tạo ra sự thay đổi. Mục tiêu mà các đối tượng hướng đến đi ngược lại với quyền, lợi ích chính đáng của quốc gia, dân tộc và xu thế phát triển của đất nước, đòi hỏi cần phải lên án.

Việc vạch trần chân tướng của “Ủy ban vận động lâm thời Hội đồng quốc dân Việt Nam” không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Theo các chuyên gia, những tổ chức như vậy không chỉ đe dọa an ninh quốc gia, mà còn làm méo mó hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, cản trở sự tiến bộ của xã hội. Nếu không đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, sự phát tác của các tổ chức phản động này có thể lan tỏa, xâm nhập vào đời sống thông qua nhiều cách thức, thủ đoạn tinh vi, tác động đến nhận thức cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, gây bất ổn xã hội và đe dọa sự tồn vong của đất nước nên tuyệt đối không được phép xem nhẹ.

Để đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, cần một chiến lược toàn diện, kết hợp giữa các biện pháp tuyên truyền, pháp lý và công nghệ. Trước hết, các cơ quan chức năng phải tăng cường giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá, nhất là trên không gian mạng; sử dụng AI để phát hiện và vô hiệu hóa nội dung tuyên truyền độc hại. Đồng thời tổ chức các chiến dịch truyền thông tích cực về thành tựu phát triển của đất nước để đối trọng. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, xây dựng các diễn đàn đối thoại cộng đồng, giúp nhân dân nhận diện rõ bản chất phản động, củng cố niềm tin vào con đường mà Đảng ta đã chọn lựa, hình thành lá chắn tư tưởng vững chắc để chống lại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch.

Nguồn nhandan.vn