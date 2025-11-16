Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguyện ước và tình cảm của đồng bào Đất Tổ

Xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng là nguyện ước thiêng liêng thể hiện tình cảm tri ân sâu nặng của người dân Đất Tổ với các bậc tiền nhân có công dựng nước và vị Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại. Ước nguyện chính đáng đó cần được đáp ứng, tình cảm cao đẹp này cần được trân trọng, những giá trị đạo lý sống tốt đẹp của dân tộc cần được giữ gìn, phát triển lên tầm cao mới qua việc xây dựng một biểu tượng hội tụ niềm tin, giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng trên quê hương Đất Tổ Hùng Vương...

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Yên Sơn.

Gần sáu thập niên trước, trên vùng rừng núi Yên Sơn có một câu chuyện cảm động mà đến giờ người dân nơi đây vẫn nhắc nhớ như một sự kiện trọng đại, một kỷ niệm đẹp thể hiện tình cảm sâu nặng của đồng bào vùng sơn cước với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó là vào năm 1969, nghe tin Bác mất, dẫu chưa một lần được gặp, được đón Bác về thăm nhưng cùng với đồng bào cả nước, người dân Yên Sơn dâng trào xúc cảm tiếc thương vô hạn. Quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng, cả xã ra sức thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, chung tay cùng cả nước sớm hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như di nguyện thiêng liêng của Người.

Tưởng nhớ công ơn trời biển của Bác, các cụ cao tuổi trong xã đã quyết định đắp tượng Bác đặt trên ngọn đồi cao nhìn ra phía cánh đồng thoáng đãng, hướng về Thủ đô Hà Nội như gửi gắm tình cảm nhớ thương, lòng biết ơn vô hạn cùng lời thề sắt son trọn đời theo Đảng, theo Bác của người dân nơi đây.

Trong thời điểm gian khó, vật liệu thiếu thốn, kỹ thuật thủ công thô sơ nhưng với tình cảm sâu nặng của đồng bào các dân tộc trong xã, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm tự hào, biểu tượng sáng ngời cho ý chí, niềm tin vào tương lai tươi sáng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Yên Sơn và các địa phương khác trong vùng.

Hai năm sau, trong một lần công tác qua xã, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe được câu chuyện đã tìm đến tham quan. Thấu hiểu tâm nguyện và tình cảm của bà con Yên Sơn, Đại tướng đã chỉ đạo Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 259 tổ chức khảo sát và thi công dựng mới tượng đài Bác trong niềm hân hoan tột độ của bà con. Trước khi sáp nhập tỉnh, Yên Sơn là xã có tượng đài Bác Hồ đầu tiên và duy nhất của tỉnh Phú Thọ (cũ).

Đồng chí Nguyễn Bá Khuyến, Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn khẳng định: “Bao năm nay, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng sống cao đẹp cho người dân Yên Sơn. Không chỉ thường xuyên dâng hương, hoa vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Yên Sơn, công trình tượng Bác là niềm tự hào, biểu tượng cho tình cảm sâu nặng, ý chí, niềm tin sắt son của đồng bào với Bác, với Đảng, với cách mạng. Đây là hào quang chiếu rọi, ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ nối tiếp vững bước tiến lên bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương giàu đẹp...”.

Tuổi trẻ huyện Thanh Sơn (cũ) dâng hương, báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu chuyện xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Yên Sơn là một trong những minh chứng cụ thể cho tình cảm, niềm tin son sắt của người dân Đất Tổ với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu tượng cho tình cảm thiêng liêng, niềm tự hào và tin tưởng sắt đá của mỗi người dân đất Việt.

Việc tỉnh Phú Thọ chủ trương xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành trước Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng Bính Ngọ 2026 được đông đảo Nhân dân Đất Tổ cũng như đồng bào cả nước đồng thuận, ủng hộ, háo hức đón chờ ngày công trình hoàn thành.

Ông Phạm Bá Khiêm- Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ khẳng định: “Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng là Khu Di tích quốc gia đặc biệt. Bản thân di tích đã là một tài sản có ý nghĩa lớn lao và vị trí quan trọng trong tâm thức của dân tộc Việt Nam. Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng 2 lần càng làm tăng thêm giá trị và ý nghĩa văn hóa của khu di tích, đưa Đền Hùng thành di tích lịch sử văn hóa kép.

Trong đó, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một trong những di tích có vị trí lịch sử quan trọng trong hệ thống các di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ta; gắn với sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác; có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghiên cứu và tới thăm di tích lưu niệm Bác Hồ ở Đền Hùng giúp chúng ta hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng vĩ đại của Người, vị lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, có tác dụng kết nối giáo dục truyền thống đối với các thế hệ người Việt, dù có khác nhau về tôn giáo, dân tộc. Những lời căn dặn của Người đã, đang và sẽ mãi mãi đồng hành với dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dựng nước luôn song hành với giữ nước.

Con Lạc cháu Hồng dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc đối với mỗi người dân Việt Nam. Công trình này có vai trò rất thiết thực trong việc giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và tấm gương vĩ đại của Bác Hồ, nhất là đối với các thế hệ trẻ, góp phần hun đúc lòng yêu nước, tin tưởng vào Đảng và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường, truyền thống vẻ vang dân tộc ta...”.

Với tình cảm tri ân, kính yêu vô hạn với công lao trời bể của Hồ Chủ tịch cộng hưởng cùng tầm nhìn chiến lược, tư duy khoa học, quy trình xây dựng tượng đài của Bác tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng đã được tính toán, triển khai chặt chẽ, kỹ lưỡng đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Vị trí dự kiến đặt Tượng đài tại vùng II (vùng đệm) cách xa, thấp hơn về địa thế so với non thiêng Nghĩa Lĩnh vừa đảm bảo không mạo phạm, ảnh hưởng đến tín ngưỡng tâm linh vừa nâng tầm giá trị, tạo điểm nhấn văn hóa, có ý nghĩa và giá trị sâu sắc với địa phương, vùng, miền và cả nước.

Thành kính tri ân công đức tổ tiên, Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung đang háo hức mong chờ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng Bính Ngọ 2026 sẽ được tham quan, chiêm bái tượng đài Hồ Chủ tịch nơi Đất Tổ cội nguồn, hội tụ linh khí non song, lan tỏa truyền thống đại đoàn kết con Lạc cháu Hồng chung tay vun đắp, dựng xây quê hương giàu đẹp.

Trung Tín