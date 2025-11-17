Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - nhìn từ dự thảo văn kiện Đại hội XIV

Tiến hành thành công đại hội đại biểu các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị hiện nay.

Ngày 11/2/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết: “Tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030”, trong đó Tổng Bí thư nhấn mạnh, để tiến hành tốt đại hội Đảng bộ các cấp, các cấp ủy cần tập trung 3 vấn đề chính. Một là, thống nhất nhận thức về những thành tựu to lớn và khó khăn, thách thức mà đất nước đang phải đối mặt. Thứ hai, xây dựng văn kiện và tham gia ý kiến vào Văn kiện đại hội cấp trên, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Thứ ba, chuẩn bị nhân sự Đại hội. Trong đó, đối với nhiệm vụ thứ hai, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh góp ý theo kiểu hình thức”.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, thời gian qua, các đảng viên, chi bộ, đảng bộ tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện các cấp, nhất là Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Một trong những vấn đề trọng tâm, thu hút sự quan tâm, nghiên cứu, góp ý của các đảng viên là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điều này là hoàn toàn phù hợp bởi bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là công tác có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp tới việc giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Theo dự thảo các văn kiện trình đại hội XIV của Đảng, có 6 tài liệu bộ phận tổ chức lấy ý kiến góp ý gồm: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng; dự thảo chương trình hành động của BCH Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2015) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Nghiên cứu các tài liệu này, người viết hoàn toàn đồng tình với đánh giá về kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng đánh giá “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả”.

Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết, sẽ hợp lý hơn nếu bổ sung thêm cụm từ “sâu rộng” vào trong đánh giá. Theo đó, có thể đánh giá “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai sâu rộng, có bước chuyển biến rõ rệt, chủ động, quyết liệt và hiệu quả hơn”.

Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn khi thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được toàn hệ thống chính trị đẩy mạnh trên toàn diện các mặt như: nghiên cứu lý luận, giáo dục, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng; quản lý Internet, mạng xã hội; tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật, xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội... Trên sơ sở những kết quả đó, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã đánh giá: “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35... đã kế thừa, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ”.

Về phương hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong dự thảo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV đã xác định “Tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng”. Phương hướng này là đúng nhưng còn khá khái quát và đặc biệt chưa thể hiện được hết vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo đó nên nhấn mạnh thành “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp với kỷ nguyên mới của dân tộc, đặc biệt là trên không gian mạng”.

Việc nhấn mạnh này hoàn toàn phù hợp với chủ đề đại hội đó là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH”, đồng thời logic với hạn chế đã được khẳng định ở phần trên về bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng.

Với cách tiếp cận đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới, ngoài nội hàm bảo vệ nền tảng tư tưởng được xác định trong Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, phải hướng vào bảo vệ, phát huy những đột phá trong kỷ nguyên mới, cụ thể là:

Bảo vệ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế;

Bảo vệ tư duy, nhận thức mới về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc;

Bảo vệ chủ trương và hoạt động của bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả;

Bảo vệ công cuộc giải quyết các “điểm nghẽn”, nhất là về thể chế, chống mọi luận điệu xuyên tạc, giải quyết điểm nghẽn về thể chế...

Mục tiêu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới là: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối đổi mới; bảo vệ chế độ XHCN và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc... Giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, khơi dậy và phát huy cao nhất các động lực phát triển của đất nước; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại âm mưu, hành động của các thế lực thù địch phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực cầm quyền của Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy nhanh, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng thế và lực của 40 năm đổi mới, đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới có thể xác định gồm:

Thứ nhất, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới hướng vào kiến tạo những điều kiện để đất nước phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam XHCN giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ hai, đổi mới tư duy, nhận thức, đa dạng hóa nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các nhân tố phá hoại, giải quyết tốt các “điểm nghẽn” một cách có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ ba, gắn kết cao nhất giữa “xây” và “chống”, trong đó xây là cơ bản, nền tảng để khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; chống phải quyết liệt nhưng hiệu quả trên tinh thần tranh thủ tương đồng, hạn chế bất đồng, “đối tác - đối tượng” đan xen để kiến tạo mọi nguồn lực tốt nhất cho kỷ nguyên bứt phá của dân tộc.

Kỷ nguyên phát triển mới đang đặt ra những yêu cầu mới cả về tư duy và hành động trên mọi lĩnh vực trong đó có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch sẽ là tiền đề quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nguồn cand.com.vn