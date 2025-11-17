Cự Đồng đổi mới tư duy lãnh đạo

Sau khi sáp nhập 3 đơn vị hành chính Cự Đồng, Tất Thắng và Thắng Sơn, xã Cự Đồng bắt đầu vận hành mô hình mới với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%. Khối lượng công việc tăng mạnh đặt ra yêu cầu hệ thống chính trị phải đổi mới tư duy, nhanh chóng thích ứng, rà soát tổ chức bộ máy và ban hành các nghị quyết sát thực tiễn hơn. Trong bối cảnh ấy, Đảng bộ xã Cự Đồng đã thể hiện rõ bản lĩnh và vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, dẫn dắt địa phương vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Trường THCS Cự Đồng rà soát hồ sơ đảng viên góp phần quản lý và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Trần Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cự Đồng cho biết: “Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy đã tập trung củng cố tổ chức, kiện toàn hệ thống chính trị, ban hành các nghị quyết chuyên đề phù hợp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Trọng tâm là phát huy sức mạnh của toàn dân để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”. Với 815 đảng viên sinh hoạt tại 39 chi bộ, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm ở các khu vực sản xuất, kinh doanh, qua đó kết nạp nhiều quần chúng ưu tú, hộ làm kinh tế giỏi, người có uy tín trong cộng đồng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường mối gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Phát huy vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng ủy, kinh tế – xã hội của xã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Mô hình phát triển kinh tế đồi rừng của ông Đinh Đức Thị, khu 14 Tất Thắng (cũ)

Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 251 tỷ đồng, bằng 193% kế hoạch; thu ngân sách xã hưởng đạt 15 tỷ đồng, trong đó 10 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư hạ tầng. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông, lâm, thủy sản đạt 110 triệu đồng/ha, vượt 110% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,7 triệu đồng/người/năm. Lâm nghiệp là thế mạnh khi tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,5%, vượt kế hoạch 6,5%. Trên địa bàn xã hiện có trên 230 cơ sở sản xuất nhỏ, chủ yếu trong lĩnh vực gạch không nung, chế biến gỗ, cơ khí..., tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Khoảng 1.200 lao động đang làm việc tại các công ty trong và ngoài xã, thu nhập bình quân đạt hơn 6,5 triệu đồng/người/tháng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,68%/năm. Hạ tầng được đầu tư mạnh với hơn 13 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, 5,6 km mương nội đồng được kiên cố hóa và 8 nhà văn hóa khu dân cư được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Tỷ lệ phủ sóng Internet cáp quang đạt 82%, tăng mạnh so với trước khi sáp nhập. Cải cách hành chính có bước tiến rõ rệt, với 95% hồ sơ giải quyết đúng hoặc trước hạn; mức độ hài lòng của Nhân dân đạt 96%.

Lĩnh vực giáo dục y tế duy trì ổn định khi 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%... Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục được chú trọng. 30/30 khu dân cư duy trì mô hình “Tổ tự quản an ninh”, thường xuyên phối hợp nắm tình hình, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả nêu trên thể hiện tinh thần đồng thuận, đoàn kết và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã Cự Đồng mà đích tiếp theo là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, khơi dậy tiềm năng của từng khu dân cư và từng hộ gia đình, đưa xã nhà phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Anh Thơ