Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Sáng 14/11, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo hình thức trực tuyến từ Tỉnh ủy. Tham dự có đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.

Hội nghị đã nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp trình bày những thành tựu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030; những kết quả chủ yếu trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.

Quang cảng hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Với tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung lắng nghe, ghi chép đầy đủ những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Thông qua hội nghị, các chi, đảng bộ và đảng viên thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Nghị quyết, gắn việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với thực hiện nghị quyết của cấp mình; cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch phù hợp; phân công trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Từ đó, phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực, tạo khí thế, quyết tâm mới và chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ngọc Tuấn