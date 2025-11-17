Nghị quyết từ Đại hội Đảng đi vào cuộc sống

Từ một vùng quê nghèo, xã Thung Nai đang từng ngày thay da đổi thịt. Con đường hoa chạy dọc khắp các xóm; những vườn cây trĩu quả; những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của người dân, cũng như sự chỉ đạo quyết liệt trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Chỉ tay về tuyến đường hoa dài gần 5 km rực rỡ sắc màu, ông Vũ Quốc Sự, Trưởng xóm Hải Phong tự hào nói: 80% đường giao thông nông thôn của xóm đã trở thành con đường hoa kiểu mẫu. Từ phong trào này, diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp, tạo động lực tinh thần cho người dân hăng say lao động, sản xuất.

Không chỉ có “con đường hoa”, Hải Phong còn nổi bật với nhiều “vườn mẫu”, “gia đình kiểu mẫu” được các cấp công nhận. Từ một xóm nghèo, đến nay, Hải Phong chỉ còn 5 hộ nghèo trong tổng số 113 hộ dân, chiếm tỷ lệ 0,44%. Theo ông Sự: Các hộ nghèo đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhân lực. Còn lại, bà con đều chăm chỉ làm ăn, nhiều hộ đã trở thành hộ làm kinh tế giỏi, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bên cạnh cây cam, bưởi truyền thống, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng nhãn, thanh long, mở ra hướng đi mới. Như gia đình ông Đỗ Văn Tất mỗi năm có nguồn thu ổn định hàng chục triệu đồng từ vườn nhãn. Còn ông Nguyễn Xuân Trường với 2.300m2 trồng thanh long, mỗi vụ bán được trên 2 tấn quả. “Thu nhập không cao bằng cây cam nhưng đầu tư ít, thu đều, đời sống gia đình ổn định” - ông Trường cho biết.

Vườn nhãn của gia đình ông Đỗ Văn Tất ở xóm Hải Phong, xã Thung Nai mang lại nguồn thu ổn định hàng chục triệu đồng/năm.

Từ phát triển kinh tế, đời sống người dân nâng lên, phong trào làm đường, tu sửa nhà văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường được hưởng ứng mạnh mẽ. 100% đường làng, ngõ xóm ở Hải Phong đã được bê tông hóa, cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Mỗi công trình, mỗi việc làm đều có dấu ấn của tinh thần đoàn kết, tự nguyện của người dân dưới sự vận động của chi bộ và ban quản lý xóm.

Theo đồng chí Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thung Nai thì sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, toàn xã đã khẩn trương bắt tay vào hành động. Xã hiện có 32 tổ chức Đảng trực thuộc với 689 đảng viên. Nghị quyết Đại hội đề ra 17 chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá. Mỗi cán bộ, đảng viên đều được phân công rõ nhiệm vụ, chịu trách nhiệm đến từng chương trình, đề án cụ thể. “Đảng ủy xã xác định phải sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương thành hành động thiết thực, gắn với từng địa bàn, từng xóm” - Bí thư Nguyễn Trần Anh khẳng định. Theo đó, các tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ và các đoàn thể đã đồng loạt triển khai kế hoạch hành động, quán triệt tinh thần nghị quyết tới từng đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Theo thống kê, toàn xã hiện có 379 ha cây ăn quả có múi, sản lượng khoảng 6.500 tấn/năm, cùng 360 ha mía và 120 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản với 288 lồng cá, sản lượng khoảng 58 tấn/năm. Song song với nông nghiệp, Thung Nai là địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch khi địa phương nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, xã hiện có 1 điểm du lịch cấp tỉnh (xóm Mỗ), 1 điểm du lịch địa phương (Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam), 4 homestay và 1 bản du lịch cộng đồng (xóm Tiện). Năm 2025, xã dự kiến đón gần 400 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch khoảng 100 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 400 lao động địa phương.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, xã Thung Nai tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, hữu cơ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thị trường, gắn sản xuất với tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Địa phương sẽ tiếp tục duy trì chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong, nhãn hiệu tập thể mía tím Hòa Bình, phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả có múi, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ theo chuẩn VietGAP để nâng cao giá trị sản phẩm; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại, mở rộng chương trình OCOP, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, công nghệ thông tin; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến gắn với bảo vệ cảnh quan sinh thái, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, cải thiện bền vững sinh kế người dân.

Mạnh Hùng