Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Sáng 14/11, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu khai mạc hội nghị

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh, thông qua hội nghị này, Tỉnh ủy mong muốn tinh thần Nghị quyết lan tỏa sâu rộng đến từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó, khơi dậy khí thế đổi mới, sáng tạo, tinh thần quyết liệt hành động ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, góp phần đưa Phú Thọ phát triển nhanh, toàn diện, trở thành trung tâm động lực vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, mà còn giúp cán bộ, đảng viên, người đứng đầu nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá của Nghị quyết, từ đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm bắt đầy đủ tinh thần của Nghị quyết; các cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng khâu kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả sau hội nghị và triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, nhấn mạnh đến kết quả chủ yếu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn quán triệt những nội dung cốt lõi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, làm rõ những thành tựu chủ yếu giai đoạn 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với các nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả. Phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, tạo đột phá tăng trưởng nhanh, bền vững. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa vùng đất Tổ, người Việt cổ, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đẩy mạnh liên kết vùng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đề nghị: Các Đảng ủy trực thuộc khẩn trương chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy đúng yêu cầu, kế hoạch, hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám sát Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy để khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình, bảo đảm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ, kết quả cần đạt được và lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ triển khai thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao trong suốt nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết. Chủ động rà soát, cập nhật các chủ trương của Trung ương, của tỉnh để kịp thời bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình cho phù hợp, hiệu quả, sát thực tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng như mở chuyên trang, chuyên mục, cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của tỉnh. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phát động các phòng trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Đồng thời tiếp tục tập trung triển khai các dự án trọng tâm, trọng điểm, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phan Cường