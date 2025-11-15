Liều thuốc đoàn kết chống virus chia rẽ

Những luận điệu chống phá, kích động chia rẽ sẽ bị vô hiệu trước tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Càng gần thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là những tài khoản từ nước ngoài, càng xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, nhiều luận điệu chống phá với ý đồ nham hiểm nhằm gây hoang mang, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đầu tiên, phải kể tới những thông tin dưới hình thức bài viết, video AI với cách dẫn dắt “vu vơ”, nhưng đầy hàm ý về “đấu đá quyền lực”, “phe phái nội bộ” trong Đảng, thổi phồng những khác biệt ý kiến. Mục đích của các thông tin xấu độc này vô cùng thâm độc: Tạo hoài nghi trong nhân dân về tính đoàn kết trong nội bộ Đảng, nhen nhóm suy nghĩ “cán bộ không trong sạch”, “không vì dân”, từ đó làm lung lay niềm tin của nhân dân. Đây thật sự là những bịa đặt trắng trợn, bởi trên thực tế, công tác nhân sự của Đảng ta được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có thảo luận, giám sát và quyết định tập thể, đảm bảo minh bạch, công bằng, nhằm lựa chọn những hạt nhân vừa hồng vừa chuyên, có tài, có đức phụng sự đất nước.

Trước thềm Đại hội Đảng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu xuyên tạc. Ảnh: ITN

Một luồng thông tin khác cũng nguy hiểm không kém, bởi luôn tìm cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động “đa nguyên, đa đảng”, nhằm làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng, khiến người tiếp nhận, đặc biệt là giới trẻ hoặc những cá nhân thiếu bản lĩnh chính trị trở nên hoang mang, mất định hướng nhận thức. Nói rằng luồng tư tưởng này hướng mũi tấn công tới giới trẻ hoặc những cá nhân thiếu bản lĩnh chính trị, bởi chắc chắn những người có đủ nhận thức đều nhận rõ chân lý: Mô hình lãnh đạo của Đảng ta được hình thành và phát triển dựa trên nền tảng tập trung thống nhất kết hợp dân chủ, đã được kiểm chứng qua lịch sử và thực tiễn.

Cũng trong giai đoạn này, nhiều ý kiến chĩa mũi dùi vào các dự thảo văn kiện của Đảng cũng như ý nghĩa của Đại hội, nhằm làm giảm uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin vào chiến lược và đường lối phát triển đất nước. Luận điệu này bất chấp sự thật: Các văn kiện đã được xây dựng công phu, kết tinh trí tuệ, niềm tin của các tầng lớp nhân dân, được lấy ý kiến rộng rãi trong quần chúng và Đảng viên cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài, được các nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước đánh giá cao, bởi đã phản ánh thực tiễn một cách sâu sắc và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Các luận điệu chống phá còn tìm cách đưa các nội dung văn kiện, các thành tựu của đất nước ta ra đối chiếu với những sai sót đơn lẻ đã đươc chúng cố tình quy kết lên “thành thất bại hệ thống”. Ví dụ một vài cá nhân sai phạm sẽ đánh đồng với cả một đội ngũ, hay đây đó những biến động về thị trường, thiên tai, hay những vấn đề chưa giải quyết triệt để ở các địa phương sẽ bị đẩy lên thành tình trạng bất lực của chính quyền hay sự yếu kém của cả nền kinh tế – xã hội. Các sai sót bị cố tình quy kết thành thất bại hệ thống, với mục tiêu nhằm tạo tâm lý bất mãn, mất tin tưởng trong một bộ phận người dân, từ đó chúng dễ dàng lợi dụng kích động dẫn tới hành vi thiếu kiểm soát, hoặc rơi vào thái cực khác là mất hoàn toàn niềm tin, thờ ơ với các mục tiêu chung của đất nước. Trong khi đó, những năm qua, đất nước ta đã là một trong những điểm sáng được thế giới công nhận, bởi các khó khăn kinh tế – xã hội, thiên tai, dịch bệnh đã từng bước được giải quyết, vượt qua, đảm bảo an sinh xã hội và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân.

Những luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc chống phá Đảng, Nhà nước ta xuất hiện thường xuyên trước các kỳ Đại hội. (Ảnh minh họa)

Các thế lực thù địch còn không ngần ngại lợi dụng các nhóm yếu thế, như người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, để bịa đặt, dựng chuỵện về “bức tranh dân chủ – nhân quyền”, nhằm tạo cảm giác phân biệt, bỏ rơi nhóm yếu thế, gây chia rẽ xã hội và nội bộ nhân dân. Đây là chiêu bài nhàm chán và thể hiện sự thất bại của các thế lực thù địch, bởi ngay trong tháng 10/2025, Việt Nam đã tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, là minh chứng rõ ràng nhất về sự minh bạch và hiệu quả với các chính sách của nhà nước dành hỗ trợ nhóm yếu thế trong xã hội.

Cũng liên quan tới động cơ kích động, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, những luồng thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội hay những trang báo hải ngoại chưa kiểm chứng cũng không ngần ngại lợi dụng yếu tố vùng miền và địa phương. Những thông tin này nhấn mạnh vào sự khác biệt về kinh tế, hạ tầng, hoặc mức sống giữa các vùng miền Bắc- Trung- Nam để tạo cảm giác bất công, đối lập. Ví dụ, chúng gieo rắc suy nghĩ “nguồn lực tập trung quá mức ở trung ương”, “các thành phố lớn phát triển vượt trội trong khi vùng miền khác bị bỏ rơi”, hoặc xoáy vào các vấn đề chưa giải quyết kịp thời khi tinh giản bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... để xuyên tạc chính sách, đặt câu hỏi về lãnh đạo, từ đó gây tâm lý so sánh, tị hiềm, chia rẽ địa phương – trung ương. Những nội dung kích động này bất chấp sự hiệu quả của các chính sách phát triển cân bằng giữa các vùng miền mà Đảng và Chính phủ ta đã triển khai những năm qua. Thực tế, các dự án, nguồn lực luôn được nghiên cứu, hoạch định một cách công bằng theo chiến lược quốc gia, và luôn dành sự ưu tiên, thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” với bà con những khu vực khó khăn. Minh chứng gần nhất là Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới đất liền diễn ra tại 17 tỉnh, thành phố tên cả nước đã lan toả niềm hạnh phúc tới từng dải đất biên cương, thắp sáng ước mơ, hiện thực hoá khát vọng cho cho học sinh vùng khó, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

Thâm độc hơn, đây đó, lồng ghép trong các video cắt ghép hay dàn dựng hoặc hoàn toàn bịa đặt bằng AI, các luồng thông tin xấu độc còn không ngần ngại tung fake news, tin đồn ẩn ý về việc các địa phương không đồng thuận với các quyết sách từ trung ương, hoặc có âm mưu “tách rời”, ví dụ tin đồn về “dời Thủ đô”, “chuyển trung tâm hành chính”, “phân quyền mạnh cho TP Hồ Chí Minh và một số địa phương”... , từ đó làm suy giảm niềm tin vào thống nhất quốc gia, tăng khả năng lan truyền “âm mưu chia lãnh thổ, quyền lực”... Chúng còn tung các thông tin về việc “tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành”. Những thông tin này gây hoang mang dư luận, tạo sự nghi ngờ về tính ổn định chính trị và kích động các tranh luận vô căn cứ.

Các báo chính thống đã lên tiếng về những tin đồn thất thiệt về “tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành”. Ảnh chụp màn hình

Mỗi ngày, mỗi giờ, lợi dụng công nghệ và các diễn đàn chống phá trên các nền tảng mạng xã hội, các luận điều xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch được tung ra dưới nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi. Dù mang tính giả mạo, suy đoán, thổi phồng đầy ác ý, nhưng nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời, các nội dung xuyên tạc này có thể dẫn tới những hệ quả nguy hại. Trước hết, chúng làm giảm niềm tin của nhân dân và cán bộ, Đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, gây hoang mang dư luận, thậm chí dẫn tới thái độ thờ ơ, mất định hướng chính trị, làm giảm ý chí đoàn kết và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh cả nước đang tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc, các luận điệu này có thể làm phân tán sự tập trung của cán bộ, Đảng viên, ảnh hưởng tới hiệu quả công tác tổ chức Đại hội. Đồng thời, các luận điệu chống phá còn như những con rắn độc, len lỏi tạo sự hoang mang giữa thông tin thật/giả, tấn công trực tiếp vào niềm tin của nhân dân về các định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh này, vai trò của mỗi tổ chức Đảng cũng như mỗi cán bộ, Đảng viên càng trở nên quan trọng. Mỗi tập thể, cá nhân cần nêu cao bản lĩnh chính trị, sáng suốt và tỉnh táo để nhận diện các thông tin xấu độc, không để bị dẫn dắt dẫn bởi các chiêu trò tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, từ đó tiên phong, tích cực phản bác thông tin sai lệch, bảo vệ niềm tin của quần chúng, hỗ trợ nhân dân nhận diện và hiểu đúng các chính sách, chủ trương của Đảng, Chính phủ cũng như thành tựu của đất nước, tăng cường đồng thuận xã hội, hướng tới mục tiêu chung của toàn dân tộc.

Ngày 12/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết hết sức lay động về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”. Bài viết nêu rõ: Đảng luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống vô cùng quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, của cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tổng Bí thư khẳng định, đây là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, là điểm tựa để đất nước vượt qua mọi thách thức, vững bước tiến lên trên con đường đổi mới và hội nhập.

Theo Tổng Bí thư, hơn bao giờ hết, cần đặt ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xem đó là nhân tố then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đoàn kết của chúng ta...

Có thể nói, từng câu, từng chữ trong bài viết trên như lời hiệu triệu về tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng của cả dân tộc, để cùng chung sống hòa thuận, yên bình và bảo vệ, dựng xây đất nước ngày một phát triển. Cũng đặt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trước những các luận điệu chống phá như những virus độc hại của các thế lực thù địch với mục tiêu lung lạc niềm tin, chia rẽ xã hội, thì tinh thần đoàn kết bất diệt như trong bài viết của Tổng Bí thư chính là một liều thuốc kịp thời, hiệu nghiệm tấn công không khoan nhượng vào các thế lực thù địch, bảo vệ thành trì vững chắc là khối đại đoàn kết toàn dân, vì mục tiêu chung xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn huongsenviet.com