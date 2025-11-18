Thống nhất nội dung các hoạt động đối ngoại nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam

Chiều 18/11, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai các nội dung liên quan đến các hoạt động đối ngoại nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam. Đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Ngoại vụ thông tin về nội dung các hoạt động đối ngoại nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Tại cuộc họp, Sở Ngoại vụ – cơ quan chủ trì đã báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dịp 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, trong đó nhấn mạnh mục đích tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, quảng bá hình ảnh “Phú Thọ – hội tụ, hợp tác và phát triển” trong giai đoạn tỉnh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính.

Trong đó có các hoạt động trọng tâm gồm: Chương trình Gặp mặt “Phú Thọ – hội tụ, hợp tác và phát triển”; Giải Golf hữu nghị Phú Thọ 2025 dự kiến tổ chức trong tháng 12/2025. Chương trình Gặp mặt “Phú Thọ - hội tụ, hợp tác và phát triển” dự kiến đón khoảng 170 đại biểu chính thức, trong đó có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; đoàn đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước; các tổ chức quốc tế như JETRO, JICA, KOTRA, KOICA...; các doanh nghiệp FDI tiêu biểu và đại biểu lãnh đạo tỉnh...

Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh trao đổi tại cuộc họp.

Tại cuộc họp cũng đã thông qua Quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến trên tinh thần trách nhiệm, đảm bảo các hoạt động mang tầm vóc, thể hiện vị thế của tỉnh Phú Thọ trong không gian phát triển mới.

Triển khai xây dựng video clip với chủ đề “Phú Thọ - Hội tụ, Hội nhập, Phát triển” giới thiệu khái quát về tỉnh với những thành tựu phát triển, tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác, phát triển; đề xuất bổ sung thêm một số tiết mục biểu diễn đặc trưng vùng Đất Tổ, ngoại giao trong chương trình nghệ thuật nhằm tạo dấu ấn với các đoàn đại biểu quốc tế; đảm bảo kinh phí; phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho đoàn đại sứ, các đối tác quốc tế trong thời gian diễn ra sự kiện...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Hoạt động lần này mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao và xúc tiến đầu tư quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới. Do đó, các cơ quan, đơn vị phải phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm cao, bảo đảm tổ chức sự kiện chu đáo, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

Ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tổ chức liên tục 2 hoạt động Gặp mặt “Phú Thọ – hội tụ, hợp tác và phát triển” và Giải Golf hữu nghị Phú Thọ 2025. Thống nhất về thời gian, địa điểm, thay đổi kịch bản chương trình cho phù hợp; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về sự kiện.

Các ngành, đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp, tiếp thu đầy đủ các đề xuất hợp lý, khẩn trương hoàn thiện các nội dung, phần việc được giao để các hoạt động đối ngoại kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam của tỉnh diễn ra thành công, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Hương Lan