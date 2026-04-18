Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu

Trong khuôn khổ chương trình công tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Phú Thọ, chiều 18/4, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Cùng tham gia có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; Trần Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ.

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà ông Trần Văn Đồng, thương binh trên 41% và ông Lê Đình Bính, thương binh trên 21%, cùng trú tại tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Vĩnh Phúc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hoà và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh trao quà tặng thương binh Lê Đình Bính, tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Vĩnh Phúc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hoà và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh trao quà tặng thương binh Trần Văn Đồng, tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Vĩnh Phúc.

Tại các gia đình, thay mặt Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng thời, trao tặng những phần quà ý nghĩa, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã trao các phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tới 2 gia đình thương binh tiêu biểu của phường Vĩnh Phúc.

Thuý Hường