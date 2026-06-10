Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan

Tiếp theo chương trình xúc tiến đầu tư và nghiên cứu thực tế tại Tây Ban Nha, Phần Lan và Thụy Điển, ngày 8/6/2025, Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Nguyễn Diệu Linh - Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, Bí thư thứ nhất phụ trách Chính trị và Quan hệ song phương cùng các cán bộ Đại sứ quán.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao quà lưu niệm cho Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan Nguyễn Diệu Linh

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng thời khẳng định: Phú Thọ đang tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế liên tục ở mức hai con số trong giai đoạn đến năm 2030. Tỉnh xác định công nghiệp là động lực phát triển chủ đạo, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, thương mại, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Phó Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những kết quả bước đầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030 và những năm tiếp theo. Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng đề nghị Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan tiếp tục quan tâm, giới thiệu và kết nối các nhà đầu tư tới thăm, tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Phú Thọ trong tương lai gần.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh viết lưu bút nhân chuyến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Thông tin với Đoàn công tác, bà Nguyễn Diệu Linh, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cho biết: Phần Lan rất coi trọng vị thế, vai trò của Việt Nam và là một trong 4 quốc gia ưu tiên thu hút nhân lực chất lượng cao, là điểm sáng phát triển của khu vực Đông Nam Á và một trong 4 thị trường chiến lược tại châu Á, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Năm 2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan đã ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy đưa chuyên gia, lao động kỹ năng nghề và lao động thời vụ Việt Nam sang làm việc tại Phần Lan.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác của tỉnh đã trao đổi về một số lĩnh vực tiềm năng có thể thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và Phần Lan về các lĩnh vực: phát triển nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động chất lượng cao, chuyển đổi xanh, quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng; quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc và hệ thống du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của tỉnh tới người dân và doanh nghiệp Phần Lan...

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh cảm ơn những thông tin Đại sứ quán đã chia sẻ. Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối thường xuyên phối hợp với Đại sứ quán trong việc cung cấp thông tin, kết nối đối tác và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

PV