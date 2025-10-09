Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 9/10, đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030 do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng Cung.

Đoàn đại biểu có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đọc bài tri ân công đức các Vua Hùng.

Tại Điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Thay mặt đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc bài tri ân công đức các Vua Hùng. Trong đó bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với công đức các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã tạo dựng nên giang sơn gấm vóc Việt Nam hôm nay.

Các đại biểu và điển hình tiên tiến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Vua Hùng.

Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Trước anh linh tổ tiên, đoàn nguyện phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, đáng sống.

Trong bài tri ân, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cũng báo cáo với tổ tiên những thành tựu nổi bật Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đạt được trong những năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn tỉnh đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, diện mạo đô thị và nông thôn khởi sắc.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu sự hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ – Vĩnh Phúc – Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, với diện tích tự nhiên đứng thứ 15, dân số đứng thứ 11 cả nước, mở ra không gian phát triển mới.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Lăng Hùng Vương.

Lễ dâng hương diễn ra trong không khí linh thiêng, trang trọng. Các đại biểu thành kính dâng nén tâm hương, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, quê hương ngày càng thịnh vượng. Sau khi dâng hương tại Đền Thượng, đoàn di chuyển về Lăng Hùng Vương để dâng vòng hoa, tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân.

Đây là hoạt động mở đầu có ý nghĩa đặc biệt trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I – sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội có chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, đáng sống, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng”. Phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.

Hương Lan – Hồng Duyên