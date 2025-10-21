Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận tại tổ

Ngày 21.10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã tham gia thảo luận tại Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bùi Minh Châu, UV BCH Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì thảo luận.

Thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, các đại biểu đánh giá, năm 2025 là năm có những quyết sách mang tính lịch sử. Nổi bật là sự chuyển đổi sâu rộng về thể chế, với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng nhiều cải cách lớn về pháp luật, tổ chức bộ máy, kinh tế tư nhân, hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và định hình công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh, cử tri và Nhân dân đồng tình với việc xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền quảng cáo, bán trên mạng hàng giả, nhái, hàng kém chất lượng, một số vụ việc lớn đã bị đưa ra khởi tố. Đây là những vụ việc cần làm triệt để hơn nữa trong thời gian tới.

Bởi rất nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi rất tín việc quảng cáo này, khi nói đến các đối tượng này bị bắt, truy tố liền bênh vực mặc dù mất rất nhiều tiền. Do vậy, cần xử lý nghiêm những trường hợp này để bảo đảm sự an toàn cho nhân dân và sự phát triển của xã hội.

Hiện nay, người dân cả nước đang quan tâm rất nhiều đến giá vàng, giá bất động sản tăng rất cao. Trong khi đó, giá vàng trong nước chênh lệch so với thế giới rất lớn, bất động sản, nhất là nhà ở cũng tăng rất cao. Theo báo cáo của Chính phủ, dư nợ tín dụng cho bất động sản tăng nhanh tới 23,9% tổng dư nợ và tăng 19,7% so với cuối năm 2024. Do vậy cần có những giải pháp cân bằng cung cầu để người dân không chỉ đầu tư vào vàng mà sẽ tập trung thêm vào sản xuất kinh doanh.

Ở góc độ khác, ĐBQH Trần Văn Tiến (Phú Thọ) cũng cho rằng, theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng kinh tế đạt cao nhưng cơ cấu thu ngân sách nhà nước chưa thực sự bền vững, số vượt thu từ sản xuất, kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp khoảng 21,65% trong tổng số thu nội địa. Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, nhất là giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA và giải pháp nào để những tháng còn lại của năm giải ngân đạt 100% vốn đầu tư. Ngoài ra, Chính Phủ cần làm rõ việc phân bổ vốn chậm và việc giải ngân vốn ngân sách nhà nước chậm ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế.

Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận tại tổ, cho ý kiến về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Về cơ bản, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình, tán thành cao các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua của cả Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan là công tác xây dựng thể chế pháp luật, khẳng định vai trò “thể chế pháp luật đi trước mở đường”, góp phần đạt được những thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua.

Các đại biểu thống nhất đề nghị Chính phủ phải có nỗ lực, giải pháp quyết liệt để việc ban hành các văn bản quy định chi tiết khớp với thời điểm có hiệu lực của Luật, Pháp lệnh và Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ngoài ra, các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao, một trong 3 nguyên nhân được chỉ ra chính là liên quan đến vướng mắc trong các quy định của pháp luật, giải phóng mặt bằng và công tác tổ chức thực hiện khác. Do đó, đại biểu đề nghị, Chính phủ tiếp tục rà soát, khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc, bất cập tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chính phủ cần rà soát, đánh giá nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành tạo chuyển biến trong nhiệm kỳ tới.

