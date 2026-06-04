Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng bức tượng Quốc Tổ Lạc Long Quân cho Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song bày tỏ niềm vui và đánh giá cao việc tỉnh Phú Thọ lựa chọn Tây Ban Nha làm điểm đến chiến lược trong hoạt động xúc tiến đầu tư. Trao đổi về quan hệ song phương, Đại sứ Đoàn Thanh Song nhấn mạnh mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đang ngày càng thắt chặt, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Tây Ban Nha tới Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Hình ảnh và vị thế của Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các tập đoàn công nghệ cao hàng đầu. Theo Đại sứ, các nhà đầu tư Tây Ban Nha hiện rất quan tâm đến hệ thống kết cấu hạ tầng của Việt Nam, nhất là khả năng đáp ứng nguồn năng lượng trước nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài.

Cùng với hạ tầng, các doanh nghiệp Tây Ban Nha còn quan tâm và mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Phú Thọ trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ du lịch. Hiện nay, Tây Ban Nha là quốc gia có năng lực vượt trội trong quy hoạch hạ tầng - lĩnh vực mà Việt Nam đang rất quan tâm, bao gồm cả các giải pháp phát triển hạ tầng giao thông ngầm dưới đất và giao thông trên không.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha trong việc kết nối địa phương với các đối tác sở tại. Đồng chí khẳng định: Những gợi mở của Đại sứ về mối quan tâm của doanh nghiệp Tây Ban Nha đối với hạ tầng logistics đường sắt, an ninh năng lượng, du lịch di sản và quy hoạch giao thông hiện đại hoàn toàn trùng khớp với định hướng thu hút đầu tư trọng điểm của Phú Thọ trong giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ Đoàn Thanh Song sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ tiếp cận, thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể với các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp Tây Ban Nha trong thời gian tới. Từ đó, hiện thực hóa các tiềm năng thành những dự án hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

PV