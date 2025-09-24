Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tại xã Thái Hòa

Sáng 24/9, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Thái Hòa.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại buổi khảo sát

Đoàn công tác khảo sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Hòa

Xã Thái Hòa (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Thái Hòa (cũ), Liễn Sơn và Bắc Bình. Sau sáp nhập, tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định; cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đội ngũ cán bộ công chức của xã chủ động tiếp cận, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo phân cấp chính quyền địa phương hai cấp; công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

UBND xã đã kịp thời bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm bảo không gián đoạn trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Từ ngày 1/7-19/9, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 2.670 hồ sơ, đã giải quyết gần 2.390 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn hơn 2.180 hồ sơ....

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa Hoàng Thanh đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết một số khó khăn của xã sau sáp nhập

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình hoạt động, xã gặp nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh có phương án bổ sung biên chế cho các phòng, ban theo định mức được giao; ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên cho các trường học trên địa bàn; sớm ban hành quy định lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức; hỗ trợ kinh phí nâng cấp đường truyền trực tuyến, nâng cấp hệ thống thông tin truyền thanh và kinh phí dịch vụ trực tuyến, dịch vụ AI cho cơ sở.

Trang bị máy vi tính, máy in cho các thôn dân cư để thực hiện nhiệm vụ; quan tâm hỗ trợ bổ sung nguồn ngân sách cho địa phương để sớm hoàn thành các công trình, dự án chuyển tiếp theo quy định; sớm ban hành cơ chế hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra; quan tâm cải tạo, sửa chữa ngay tuyến đường tỉnh 307 từ xã Thái Hòa đi xã Lập Thạch, đặc biệt tại vị trí dốc Đời Đời đã bị sạt lở nghiêm trọng; có cơ chế hỗ trợ để xã thực hiện dồn thửa đổi ruộng, xây dựng cánh đồng kiểu mẫu, đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao giá trị sản xuất....

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ giải đáp một số kiến nghị của xã Thái Hòa về công tác tổ chức cán bộ, phân bổ chỉ tiêu biên chế

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp một số kiến nghị của xã Thái Hòa về lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản

Trên cơ sở những đề xuất của địa phương, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các sở, ngành giải đáp, hướng dẫn giúp xã Thái Hòa tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thái Hòa tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy lợi thế của địa phương đẩy mạnh phát triển KT-XH; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thúy Hường