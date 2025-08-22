Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Thịnh Minh

Ngày 22/8, Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát chuyên đề về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn xã Thịnh Minh và các phường lân cận.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo xã Thịnh Minh và các phường Tân Hòa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Thống Nhất.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi khảo sát

Xã Thịnh Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm các xã: Hợp Thành, Thịnh Minh và Quang Tiến. Thực hiện Nghị quyết số 1676/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ năm 2025, sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 89,215km2, 29 xóm, 3.804 hộ dân với 19.189 người. Trên địa bàn xã có nhiều dân tộc cùng chung sống, trong đó có dân tộc Mường và dân tộc Kinh chiếm đa số. Đảng bộ xã Thịnh Minh có tổng số 45 chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc với 1.219 đảng viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi khảo sát

Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, HĐND và UBND xã Thịnh Minh đã tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả; thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với những người bị tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác bàn giao tài chính, tài sản của các đơn vị hành chính cũ với đơn vị hành chính mới sau sáp nhập của xã Thịnh Minh hoàn thành theo quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền, ủy quyền và chuyển đổi số được triển khai kịp thời.

Lãnh đạo xã Thịnh Minh báo cáo tình hình triển khai vận hành chính quyền 2 cấp

Lãnh đạo phường Hòa Bình đề xuất, kiến nghị một số vấn đề

Thảo luận tại buổi khảo sát, lãnh đạo các phường Tân Hòa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Thống Nhất và xã Thịnh Minh đã nêu ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã như: Tổ chức bộ máy của Trạm y tế chưa được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công của xã đang trong quá trình chuẩn bị các thủ tục để thành lập, chưa đi vào hoạt động theo quy định. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức không đồng đều. Cơ sở vật chất xuống cấp, không tập trung.

Các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị với Trung ương, tỉnh xem xét sớm có quy định thống nhất về mô hình hoạt động đối với Trạm y tế xã và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% chi hoạt động thường xuyên; nghiên cứu bổ sung thêm quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức khi chuyển công tác từ cơ quan hành chính sang đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cho phù hợp; sớm có Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về phân cấp đối với nhiệm vụ mua, sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương; quan tâm đầu tư kết cầu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội đồng bộ trên địa bàn xã; tăng cường hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp xã...

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đã trao đổi, hướng dẫn và làm rõ vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ có văn bản bàn giao các dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia cho địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các phường, xã tập trung giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn theo kế hoạch đề ra; rà soát lại quy hoạch; làm tốt công tác quản lý đất đai, bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh buổi khảo sát

Kết luận buổi khảo sát, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các xã, phường đã quyết tâm thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các phường, xã, đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận và làm rõ thêm một số nội dung. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp báo cáo chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu cùng Đoàn công tác khảo sát tại Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh

Trước đó, Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh.

Ngọc Tuấn