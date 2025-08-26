Đoàn Phú Thọ giành 1 Huy chương Bạc cá nhân, 1 Huy chương Bạc đồng đội nội dung Băng đồng Olympic

{title}
Ngày thi đấu thứ chín Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:
Ngày 26/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 bước sang ngày thi đấu thứ chín với các nội dung tiếp theo của Xe đạp địa hình.
Buổi sáng, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, đường đua bị sạt, Ban Tổ chức hoãn thi đấu để sửa chữa đường đua. Buổi chiều, trời tạnh, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở 12 nội dung cá nhân và đồng đội.
Các vận động viên nữ trên đường đua.
Kết quả, nội dung Băng đồng Olympic cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Võ Ngọc Ngân (Đồng Tháp); Nhì: Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ); Ba: Ngô Thị Kim Bạc (An Giang).
Nội dung Băng đồng Olympic đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Đội An Giang; Nhì: Đội Phú Thọ: Ba: Đội Lào Cai.
Các vận động viên nữ vượt qua đèo dốc đường trơn về đích.
Các vận động viên nội dung Băng đồng Olympic nam xuất phát.
Các vận động viên nỗ lực hoàn thành tốt nội dung thi đấu.
Nội dung Băng đồng Olympic cá nhân nam lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Hạng A Sinh (Lào Cai); Nhì: Nguyễn Phú Hoà (An Giang); Ba: Bùi Minh Chí (Hà Nội).
Nội dung Băng đồng Olympic đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Đội Hà Nội; Nhì: Đội An Giang; Ba: Đội Quân đội.
Nội dung Băng đồng Olympic đồng đội nữ lứa tuổi 17–18, Nhất: Sơn La; Nhì: Phú Thọ; Ba: Hà Nội.
Nội dung Băng đồng Olympic cá nhân nam lứa tuổi 17–18, Nhất: Chảo Ông Lử Phim (Lào Cai); Nhì: Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội): Ba: Triệu Quang Việt (Hà Nội).
Nội dung Băng đồng Olympic đội nam lứa tuổi 17–18, Nhất: Lào Cai: Nhì: Hà Nội; Ba: Quân đội.
Nội dung Băng đồng Olympic cá nhân nữ lứa tuổi 17–18, Nhất: Lò Thị Yến Nhàn (Sơn La): Nhì: Quàng Thị Hồng (Sơn La): Giàng Thị Chi (Lào Cai).
Nội dung Băng đồng Olympic cá nhân nữ lứa tuổi U23, Nhất: Bàn Thị Vang (Lào Cai); Nhì: Lê Thị Huyền (Thanh Hóa); Ba: Vũ Thị Mỹ Thường (An Giang).
Nội dung Băng đồng Olympic đồng đội nữ lứa tuổi U23, Nhất: Đội An Giang; Nhì: Đội Thanh Hóa.
Nội dung Băng đồng Olympic cá nhân nam lứa tuổi U23, Nhất: Nguyễn Văn Lâm (Thanh Hóa); Phạm Minh Đạt (Thanh Hóa); Ba: Ly Đơ Xe (Lào Cai).
Nội dung Băng đồng Olympic đồng đội nam lứa tuổi U23, Nhất: Đội Thanh Hóa; Nhì: Đội Lào Cai; Ba: Đội An Giang.
Hương Lan
