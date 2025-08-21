Ngày thi đấu thứ tư Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:

Đoàn Phú Thọ tiếp tục giành 1 Huy chương Bạc

Ngày 21/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 tiếp tục bước sang ngày thi đấu thứ tư với 12 nội dung: Vòng loại 500m tốc độ nữ (16,17-18 và U23); Vòng loại 500m tốc độ nam (16, 17-18 và U23); Tứ kết 500m tốc độ nữ; Tứ kết 500m tốc độ nam; Bán kết 500m tốc độ nữ; Bán kết 500m tốc độ nam; Chung kết 500m tốc độ nữ; Chung kết 500m tốc độ nam; 2km tính giờ cá nhân nữ (16, 17-18 và U23); 3km tính giờ cá nhân nam (16, 17-18 và U23).

Vận động viên nữ xuất phát.

Vận động viên nam xuất phát.

Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính, Ban Tổ chức đã trao 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng cho các vận động viên thành tích cao.

Cụ thể: Nội dung 500m tốc độ nữ 16, Nhất: Nguyễn Khanh Hà My (Vĩnh Long); Nhì: Nguyễn Ngọc Tường Vy (Phú Thọ); đồng giải Ba: Đinh Thị Kim Ngân (Đồng Nai), Lê Tuyết Nhi (An Giang).

Nội dung 500m tốc độ nữ U23, Nhất: Lâm Thị Thuỳ Dương (TP. Hồ Chí Minh 1); Nhì: Trần Thị Thuý Vân (TP. Hồ Chí Minh 2); Ba: Trương Thị Mai Hương ( (TP. Hồ Chí Minh 1); Nguyễn Thị Bách (TP. Hồ Chí Minh 2).

Nội dung 500m tốc độ nữ 17 – 18, Nhất: Lý Bảo Quỳnh (TP. Hồ Chí Minh 2); Nhì: Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long); Ba: Phạm Thị My (Thanh Hoá), Lê Thị Minh Thư (Thanh Hoá).

Nội dung 500m tốc độ nam 16, Nhất: Lê Xuân Thịnh (Quân đội); Nhì: Lê Quốc Thịnh (Vĩnh Long); Ba: Lý Tấn Phát (Đồng Nai), Nguyễn Tấn Phát (Hà Nội).

Nội dung 500m tốc độ nam 17 – 18, Nhất: Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long); Nhì: Tạ Tuấn Vũ (Quân đội); Ba: Võ Hoàng Lâm (TP. Hồ Chí Minh 1); Lê Phước Văn (Am Giang).

Nội dung 500m tốc độ nam U23, Nhất: Ngô Minh Quân (TP Hồ Chí Minh 1); Nhì: Nguyễn Thiên Huy (Đồng Nai); Ba: Nguyễn Văn Hiếu (Đồng Nai), Trần Khánh Duy (Vĩnh Long).

Nội dung 2km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Nguyễn Khang Hà My (Vĩnh Long); Nhì: Trần Thị Kim Thoa (An Giang); Ba: Hứa Thị Mai (Hà Nội), Đinh Thị Kim Ngân (Đồng Nai).

Nội dung 2km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 17-18, Nhất: Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long); Nhì: Lý Báo Quỳnh (TP. Hồ Chí Minh 2); Ba: Lôi Ngọc Quỳnh (TP. Hồ Chí Minh 1), Phạm Thị My (Thanh Hoá).

Nội dung 2km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi U23, Nhất: Võ Thị Thuỷ Tiên (TP. Hồ Chí Minh 1); Nhì: Lâm Thị Thuỳ Dương (TP. Hồ Chí Minh 1); Ba: Nguyễn Thị Kim Vàng (Anh Giang), Nguyễn Thị Kim Ngọc (TP. Hồ Chí Minh 2).

Nội dung 3km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Lý Tấn Phát (Đồng Nai); Nhì: Trần Khởi Minh (Vĩnh Long); Ba: Lê Xuân Thịnh (Quân đội), Trần Công Mẫn (Hà Nội).

Nội dung 3km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 17-18, Nhất: Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long); Nhì: Phùng Quốc Hà (Hà Nội); Ba: Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh (TP. Hồ Chí Minh 1), Nguyễn Đan Bình (An Giang).

Nội dung 3km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi U23, Nhất: Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội): Nhì: Lê Bùi Công Kha (Vĩnh Long); Ba: Trần Trọng Phúc (Đồng Nai), Phạm Quốc Thiện (An Giang).

Vận động viên trên đường đua.

Vận động viên nỗ lực về đích.

Đoàn Phú Thọ có vận động viên Nguyễn Ngọc Tường Vy giành Huy chương Bạc nội dung 500m tốc độ nữ 16.

Theo kế hoạch, ngày 22/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 tiếp tục các nội dung thi đấu: Vòng loại 500m bộ đôi tốc độ nữ (16, 17-18 và U23); Vòng loại 500m bộ đôi tốc độ nam (16, 17-18và U23); Bán kết 500m bộ đôi tốc độ nữ; Bán kết 500m bộ đôi tốc độ nam; Chung kết 500m bộ đôi tốc độ nữ; Chung kết 500m bộ đôi tốc độ nam; 3km tính giờ đồng đội nữ (16, 17-18 và U23); 4km tính giờ đồng đội nam (16, 17-18 và U23).

Ban Tổ chức trao huy chương cho các vận động viên.

Chủ tịch Hội đồng Trọng tài xe đạp quốc gia Bùi Ngọc Trung trao giải cho các vận động viên.

Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ trao huy chương cho các vận động viên.

Hương Lan