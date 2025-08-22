Ngày thi đấu thứ năm Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:

Đoàn Phú Thọ tiếp tục giành 1 Huy chương Đồng

Ngày 22/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 tiếp tục 12 nội dung thi đấu: Vòng loại 500m bộ đôi tốc độ nữ (16, 17-18 và U23); Vòng loại 500m bộ đôi tốc độ nam (16, 17-18 và U23); Bán kết 500m bộ đôi tốc độ nữ; Bán kết 500m bộ đôi tốc độ nam; Chung kết 500m bộ đôi tốc độ nữ; Chung kết 500m bộ đôi tốc độ nam; 3km tính giờ đồng đội nữ (16, 17-18 và U23); 4km tính giờ đồng đội nam (16, 17-18 và U23).

Các vận động viên xuất phát.

Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng cho các vận động viên thành tích cao.

Các vận động viên tranh tài trên đường đua

Kết quả, nội dung 500m bộ đôi tốc độ nữ 16, Nhất: Nguyễn Hồ Gia Mỹ - Lê Tuyết Nhi (An Giang); Nhì: Đinh Thị Kim Ngân - Đặng Bảo Nghi (Đồng Nai); Ba: Trần Thị Quỳnh Trang - Hứa Thị Mai (Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Tường Vi - Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ).

Nội dung 500m bộ đôi tốc độ nữ 17 - 18, Nhất: Hồ Thị Yến Linh – Nguyễn Thị Kim Hân (Vĩnh Long); Nhì: Vu Bích Hồng – Lý Bảo Quỳnh (TP. Hồ Chí Minh 2); Ba: Lôi Ngọc Quỳnh - Bùi Nguyễn Tuyết Trinh (TP. Hồ Chí Minh 1); Nguyễn Thị Loan – Hoàng Thị Xuân Mai (TP. Hồ Chí Minh 2).

Nội dung 500m bộ đôi tốc độ U23, Nhất: Lầu Lê Bảo Thi – Thị Bách (TP. Hồ Chí Minh 2); Nhì: Trần Thị Thuý Vân – Nguyễn Thị Kim Ngọc (TP. Hồ Chí Minh 2); Ba: Lê Thị Huyền – Bùi Thị Đào (Thanh Hoá).

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động động viên đoạt giải

Nội dung 500m bộ đôi tốc độ nam 16, Nhất: Lê Quốc Thịnh – Lê Gia Thịnh (Vĩnh Long); Nhì: Lê Xuân Thịnh – Phạm Nguyễn Thành Nhân (Quân Đội); Ba: Dương Trung Hiếu – Nguyễn Tiến Dũng (Hà Nội); Đặng Quang Minh – Lý Tấn Phát (Đồng Nai).

Nội dung 500m bộ đôi tốc độ nam 17 - 18, Nhất: Đặng Văn Pháp – Nguyễn Phúc Thịnh (Vĩnh Long); Nhì: Tạ Tuấn Vũ – Võ Đình Đạt (Quân Đội); Ba: Võ Hoàng Lâm – Nguyễn Hoàng Quân (TP. Hồ Chí Minh 1); Trần Quốc Kiệt – Lê Phước Văn (An Giang).

Ban Tổ chức trao huy chương cho các vận đội đoạt giải

Nội dung 500m bộ đôi tốc độ nam U23, Nhất: Nguyễn Văn Nhã – Nguyễn Thiên Huy (Đồng Nai); Nhì: Trần Trọng Phúc – Nguyễn Văn Hiếu (Đồng Nai); Ba: Ngô Minh Quân – Phạm Minh Phương (TP. Hồ Chí Minh 1); Trần Khánh Duy – Trần Văn Nhã (Vĩnh Long).

Nội dung 3km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 17 – 18, Nhất: Đội Thanh Hoá; Nhì: Đội TP. Hồ Chí Minh 1; Ba: Đội TP. Hồ Chí Minh 2 và Đội Vĩnh Long.

Nội dung 3km tính giờ đồng đội nữ 16 tuổi trở xuống, Nhất: Đội An Giang; Nhì: Đội Hà Nội; Ba: Đội IRC Hà Nội, Cần Thơ.

Nội dung 3km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi U23, Nhất: Đội TP. Hồ Chí Minh 2; Nhì: Đội Thanh Hoá; Ba: TP. Hồ Chí Minh 1.

Nội dung 4km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Đội Vĩnh Long; Nhì: Đội Hà Nội; Ba: Đội Đồng Nai, Đội Quân đội.

Nội dung 4km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 17 - 18, Nhất: Đội An Giang; Nhì: Đội Quân đội; Ba: Đội Vĩnh Long, Đội Hà Nội.

Nội dung 4km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi U23, Nhất: Đội Vĩnh Long; Nhì: Đội Quân đội; Ba: Đội Đồng Nai, Đội TP. Hồ Chí Minh 1.

Hương Lan