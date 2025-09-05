Đoàn tàu bọc thép bảo vệ ông Kim Jong-un khi công du nước ngoài

Đoàn tàu thiết giáp của ông Kim Jong-un được thiết kế kỳ công, không chỉ nhằm bảo vệ lãnh đạo mà còn để xây dựng hình ảnh.

Đoàn tàu màu xanh ôliu với những đường kẻ màu vàng nổi bật hôm 2/9 đưa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, đánh dấu lần đầu ông tham dự một lễ duyệt binh ở nước ngoài.

Đoàn tàu bọc thép đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các chuyến công du nước ngoài của ông Kim Jong-un suốt hơn một thập kỷ qua. Từ khi lên nắm quyền năm 2011, ông Kim Jong-un đã thực hiện 9 chuyến công du nước ngoài, phần lớn đều đi trên đoàn tàu bọc thép đặc biệt này.

Đoàn tàu chở lãnh đạo Triều Tiên di chuyển vào nhà ga Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 2/9. Ảnh: AFP

Chỉ có ba lần ông Kim đến nước khác trên chuyên cơ Il-62, gồm chuyến thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở thành phố Đại Liên tháng 5/2018, đến Singapore dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên trong lịch sử sau đó một tháng, rồi dừng chân tại Trung Quốc để họp với ông Tập trước khi về nước.

Truyền thông Triều Tiên hiếm khi công bố hình ảnh và thông tin về thiết kế bên trong đoàn tàu của lãnh đạo quốc gia. Rất ít người từng được đặt chân lên đoàn tàu này.

Hình ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công bố trong chuyến thăm Trung Quốc lần này cho thấy khoang làm việc của ông Kim được ốp gỗ sang trọng, sau lưng là quốc kỳ và quốc huy chạm khắc bằng gỗ, rèm cửa sổ bằng vải nhung.

Những hình ảnh được đăng hồi năm 2019, khi ông Kim trở về từ Trung Quốc, cho thấy đoàn tàu có một khoang dùng để tiếp khách. Tường dường như được ốp nhựa trắng, sàn trải thảm xanh và bố trí nhiều ghế sofa màu hồng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trên tàu bọc thép tới Bắc Kinh, ngày 1/9. Ảnh: KCNA

Đoàn tàu bọc thép cũng là phương tiện di chuyển yêu thích của các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên trước đây, gồm ông Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, khi công tác trong nước và công du nước ngoài.

Konstantin Pulikovsky, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Viễn Đông giai đoạn 2000-2005, từng tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trên đoàn tàu bọc thép trong chuyến thăm Nga năm 2001, với hành trình dài tổng cộng 20.000 km từ Bình Nhưỡng đến Moskva và ngược lại.

Ông mô tả tàu luôn duy trì thực đơn cao cấp với các món Âu - Á, cùng kho dự trữ hải sản tươi và rượu ngoại, trong suốt 24 ngày di chuyển.

Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có nhiều đoàn tàu gần như giống hệt nhau để phục vụ lãnh đạo, sản xuất tại một nhà máy ở thủ đô Bình Nhưỡng. Mỗi toa tàu đều lắp cửa kính chống đạn, tường và sàn cũng được gia cố để chịu được pháo kích, khiến nó được mệnh danh là “pháo đài trên đường sắt”.

Georgy Toloraya, nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga từng đi cùng ông Kim Jong-Il vào năm 2001, tiết lộ rằng các kỹ thuật viên đường sắt Nga đã phát hiện có những tấm thép dày được bọc bên dưới hai toa tàu chính. Những toa tàu này dường như được Liên Xô sản xuất, nhưng đã được Triều Tiên chỉnh sửa rất nhiều.

Ahn Byung-min, chuyên gia Hàn Quốc chuyên nghiên cứu về vận tải Triều Tiên, cho rằng hệ thống đường sắt nước này khá cũ kỹ nên các đoàn tàu chỉ có thể di chuyển với tốc độ 40 km/h. “Tàu bọc thép chở lãnh đạo thậm chí còn chạy chậm hơn, bởi các tấm giáp bảo vệ làm tăng đáng kể khối lượng so với đoàn thông dân sự”, ông nêu quan điểm.

Ông Kim Jong-un nói chuyện với các quan chức Trung Quốc trên hành trình về Triều Tiên năm 2019. Ảnh: KCNA

Tình báo Hàn Quốc cho rằng mỗi chuyến di chuyển bằng đường sắt của ông Kim Jong-un thường huy động 3 đội tàu phục vụ, với tổng cộng 90 toa.

Đoàn tiền trạm chở hàng trăm nhân viên an ninh đi trước để rà soát nhà ga và đường ray. Đoàn tàu chính chở lãnh đạo Triều Tiên và đội ngũ trợ lý di chuyển sau đó khoảng 20-60 phút. Đoàn hậu cần đi cuối cùng, mang theo lực lượng an ninh, thiết bị, thực phẩm và chuyên xa.

Quá trình di chuyển bằng tàu hỏa cho phép mang theo đoàn tùy tùng đông đảo, với nhiều xe bọc thép và thiết bị thông tin liên lạc, đồng thời khó bị tấn công hơn máy bay. Giới chuyên gia nhận định đội tàu đặc biệt này không chỉ nhằm bảo vệ lãnh đạo Triều Tiên, mà còn mang tính biểu tượng chính trị và giúp củng cố hình ảnh ông Kim làm việc không ngừng nghỉ.

Các chuyên gia cho rằng ông Kim chọn tàu hỏa thay vì máy bay cũng là chiến lược truyền thông khéo léo. “Thế giới luôn dõi theo hành trình dài nhiều ngày của đoàn toàn, khiến sự chú ý tập trung vào ông trước các sự kiện ngoại giao lớn”, giáo sư Koh Yu-hwan tại Đại học Dongguk của Hàn Quốc nhận xét.

Nguồn vnexpress.net