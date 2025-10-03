Độc lạ sản phẩm du lịch từ những vật nuôi miệt vườn sông nước

{title}
Ở cồn Sơn, TP Cần Thơ, người dân có cách làm du lịch độc đáo khi tạo sản phẩm phục vụ du khách từ những vật nuôi dân dã miệt vườn sông nước. Cá, ếch, vịt... được huấn luyện “làm trò” không chỉ là những trải nghiệm ngộ nghĩnh mà còn mang đến cho du khách cảm giác thư giãn, thân quen bởi những con vật gần gũi và khó quên.
Anh Lê Văn Càng đã huấn luyện đàn ếch 4.000 con để diễn xiếc. Khi đến tham quan mô hình ếch ở đây, du khách có thể xem nhảy qua vòng (ảnh). Ảnh: Kiều Mai
Một trong những điểm đến được nhiều du khách yêu thích khi đến cồn Sơn là bè cá Bảy Bon. Tại đây có mô hình nuôi cá trên sông kết hợp nhiều hoạt động: xem cá lạ, cá cung thủ săn mồi, massage cá (ảnh)... Ảnh: Kiều Mai
Khách quốc tế vui vẻ sau khi được “massage vịt”. Ảnh: Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp cồn Sơn
Mới đi vào hoạt động hơn một tháng nay, “massage vịt” của nhà vườn Phương My mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Ảnh: Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp cồn Sơn
Cá lóc bay (ảnh) là cụm từ quen thuộc khi nhắc đến cồn Sơn. Từng con bay lên thật cao, há miệng bắt thức ăn, tạo nên hình ảnh ấn tượng với du khách. Ảnh: Kiều Mai
Từ những hiệu lệnh, thói quen mà vật nuôi trong các gia đình ở cồn Sơn có những đặc tính thú vị, như đàn cá ăn cơm bằng muỗng của anh Nguyễn Ngọc Chiến, nhà vườn Song Khánh. Ảnh: Kiều Mai
Nguồn baocantho.com.vn
